Folorunsho accorcia, Djuric sbaglia un rigore. Vince la Roma

Peccato. L’Hellas ci ha provato, ma ha vinto la Roma. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A, la Roma batte l’Hellas Verona 2 a 1. Nel primo tempo giallorossi avanti di due reti, Lukaku e Pellegrini, nella ripresa il Verona sbaglia un rigore con Djuric ma trova poi il gol con una conclusione dalla distanza di Folorunsho. Nel finale tanta sofferenza per i giallorossi ma scaligeri che non riescono a trovare il gol del pareggio.

La cronaca

Per questa gara di anticipo della seconda giornata di ritorno la Roma di De Rossi cambia il modulo in difesa, passa a quattro con Karsdorp e Spinazzola ai lati e la coppia Huijsen e Llorente al centro, in porta torna Rui Patricio. In attacco Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku. Nel Verona, dopo i diversi addii (Ngonge direzione Napoli e Doig in Emilia al Sassuolo, Hien all’Atalanta e Terraciano al Milan), c’è Djuric come unica punta, dietro a lui agiranno Mboula, Suslov e Saponara. In mezzo al campo Folorunsho e Serdar. Partono dalla panchina Henry e Bonazzoli.

Otto minuti di gioco e ci prova la Roma: Bove inventa per Karsdorp che prova a servire Luakaku di tacco, la conclusione del belga sbatte sulla difesa scaligera. Sette minuti e ci prova il Verona: sponda di testa di Djuric, Suslov arriva al limite e prova la conclusione ma Rui Patricio è attento e blocca. Due minuti ed i padroni di casa vanno in gol: Pellegrini tocca in profondità per El Shaarawy, l’esterno entra in area e serve al centro Lukaku che calcia di prima e infila Montipò. Al 25esimo la Roma raddoppia: Lukaku lavora un pallone sulla destra, cross al centro dove El Sharaawy lo tocca per Pellegrini, il centrocampista tutto solo calcia sotto la traversa e infila Montipò. Alla mezz’ora giallorossi vicini al tris: batti e ribatti in area, la palla finisce a Huijsen che tutto solo prova ad incrociare, palla di poco a lato.

Si va nella ripresa, al 64esimo check al VAR di La Penna per un tocco con il braccio di Llorente in area. La Penna dopo il check al VAR indica il dischetto. Conclusione di Djuric di forza ma alta e sopra la traversa. Al 76esimo l’Hellas accorcia: Folorunsho prende palla a metà campo e fa partire una conclusione di potenza dalla distanza, la traiettoria del pallone fa un giro strano, Rui Patricio prova a intervenire ma viene beffato. Al 90esimo Verona vicina al pareggio: gran giocata di Cruz per Serdar che tutto solo davanti a Rui Patricio gli calcia addosso. Termina qui, vince la Roma.

Il tabellino

ROMA-HELLAS VERONA 2-1

Reti: 19′ Lukaku, 25′ Pellegrini, 76′ Folorunsho

ROMA: Rui Patricio, Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola (dal 28′ Kristensen), Bove, Paredes, Pellegrini, Dybala (dal 57′ Zalewski), El Shaarawy (dall’81’ Belotti), Lukaku

A disposizione: Boer, Svilar, Celik, Pagano, Pisilli, Joao Costa, Golic, Oliveiras

Allenatore: De Rossi

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Folorunsho, Serdar, Mboula (dal 46′ Bonazzoli), Saponara (dal 77′ Cruz), Suslov, Djuric (dal 77′ Henry)

A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Charlys, Calabrese, Cisse

Allenatore: Baroni

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Capaldo di Napoli e Affatato di VCO

NOTE. Ammoniti: 41′ Paredes, 52′ Dawidowicz, 57′ Llorente e Folorunsho.