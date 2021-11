Serie C: il Legnago torna alla vittoria, pari per la Virtus

Una rete di Sgarbi regala i tre punti al Legnago, la Virtus Verona ferma la corsa della Feralpi Salò.

Nella 14esima giornata di campionato di serie C il Legnago Salus è tornato ad assaporare il gusto della vittoria. I ragazzi di Colella, battono in trasferta la Pro Vercelli per 1 a 0. A regalare i tre punti è stato al 53esimo Sgarbi: Gomez lancia il compagno, in velocità semina i difensori di casa e a tu per tu insacca con un preciso rasoterra di destro.

Virtus Verona invece che torna dalla trasferta di Salò con un ottimo punto in tasca. La squadra di Fresco passa in vantaggio al 41′ con il gol di testa di Filippo Pellacani che sublima uno schema da angolo calciato da Metlika, poi però a dieci dal termine della gara sugli sviluppi di un angolo Miracoli pareggia i conti.

Con questa vittoria il Legnago sale al 17esimo posto in classifica con 14 punti, Virtus ferma in 14esima posizione anch’essa a pari punti del Legnago.

PRO VERCELLI-LEGNAGO 0-1

Rete: 53′ Sgarbi

PRO VERCELLI: Valentini (dal 20′ Tintori); Cristini, Masi, Macchioni; Bruzzaniti (dal 60′ Rizzo), Awua (dal 70′ Silenzi), Vitale (dal 60′ Bunino), Emmanuello, Gatto (dal 70′ Clemente); Della Morte, Comi.

A disposizione: Carosso, Auriletto, Sangiorgi, Louati, Crialese, Erradi, Secondo.

Allenatore: Scienza.

LEGNAGO SALUS: Enzo; Ricciardi, Gasparetto, Stefanelli, Rossi (dall’84’ Ambrosini); Laurenti (dal 61′ Antonelli), Yabré, Giacobbe (dall’80’ Salvi); Ciccone, Sgarbi (dall’80’ Contini), Gomez (dall’80’ Buric).

A disposizione: Corvi, Gasparini, Bondioli, Milani, Zanetti, Olivieri.

Allenatore: Colella.

ARBITRO: Burlando di Genova.

NOTE. Ammoniti: Gasparetto, Masi, Cristini. Espulsi: All’89’ Cristini per doppia ammonizione. Recupero: 2 e 6.

FERALPI SALO’ – VIRTUS VERONA 1-1

RETI: 41′ Pellacani, 35’st Miracoli

FERALPI SALO’: Liverani, Bacchetti, Di Molfetta (14’st Spagnoli), Guidetti (1’st Balestrero), Miracoli, Legati, Corrado (31’st Corradi), Luppi (25’st Brogni), Carraro (25’st Guerra), Hergheligiu, Salines.

A disposizione: Porro, Righetti, Cristini, Verzelletti, Zanini, Damonte.

Allenatore: Vecchi

VIRTUS VERONA: Giacomel, Cella, Daffara, Pittarello, Amadio (36’st Mazzolo), Halfredsson, Lonardi, Pellacani, Metlika (22’st Danieli), Zugaro, Marchi (36’st Priore).

A disposizione: Mazzei, Danti, Vesentini, Tronchin, Carlevaris, Pinto, Silvestri.

Allenatore: Fresco

ARBITRO: Turrini di Firenze (Ferraioli – Iacovacci, Sfira)

NOTE. Giornata di pioggia, terreno pesante. Ammoniti Metlika, Halfredsson, Marchi, Daffara, Legati. Angoli 1-3. Recupero: 5′.