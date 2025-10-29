Piove sul bagnato, Hellas Verona ko sotto il diluvio di Como

L’Hellas Verona a Como ci prova ma perde 3 a 1 sotto una pioggia battente.

L’Hellas Verona a Como nel turno infrasettimanale a caccia della prima vittoria in campionato, dopo la bruciante rimonta subita dal Cagliari, in pieno recupero, al Bentegodi.

Si comincia. E si parte sotto un autentico diluvio. Al 4′ i padroni di casa vanno già vicinissimi al gol con Nico Paz che centra il palo su calcio piazzato. Ma il gol è solo rimandato: al 9′ cross dalla sinistra di Valle e testa di Douvikas, Como già in vantaggio. Si fa dura. I gialloblù mettono fuori la testa al quarto d’ora, ma Giovane arriva in ritardo.

Ma la reazione c’è. Prima, al 24′, un miracolo di Butez nega il gol a Serdar, che però si rifà un minuto dopo, approfittando di un errore in disimpegno dei lariani: è 1 a 1. Adesso l’Hellas c’è. Al terzo minuto di recupero del primo tempo scintille tra Gagliardini e Nico Paz, che rotola a terra. Il primo tempo si chiude sul risultato di pareggio, sotto lo stesso diluvio con il quale era iniziato.

Ripresa. Nessun cambio per mister Zanetti. Non succede quasi nulla fino al 62′, quando il Como torna in vantaggio: ancora un cross dalla sinistra, e questa volta a fare centro sul secondo palo c’è Posch. 2 a 1 per i ragazzi di Fabregas. Tutto da rifare per i gialloblù, che poco prima del gol subito ci stavano timidamente provando.

I gialloblù accusano il colpo. Al 73′ ci prova Giovane su punizione, niente da fare. Al minuto 81 è Orban a provarci, ma il suo tiro colpisce in pieno Diego Carlos. L’Hellas ci prova e riprova, meriterebbe almeno il pari, ma la palla non vuole entrare. Ed è il Como a chiuderla con una ripartenza micidiale: al secondo di recupero Vojvoda fa 3 a 1.

L’Hellas Verona torna da Como con zero punti, anche se a tratti ha messo sotto il Como di Fabregas. Ma i punti non arrivano, la prima vittoria in campionato men che meno, e domenica al Bentegodi arriva l’Inter di Chivu.

IL TABELLINO.

COMO-HELLAS VERONA 3-1

Reti: 9′ Douvikas, 25′ Serdar, 62′ Posch, 90’+2′ Vojvoda

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch (dal 78′ Kempf), Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret (dall’89’ Smolcic), Da Cunha; Kuhn (dal 78′ Vojvoda), Paz, Diao (dal 54′ Rodriguez); Douvikas (dall’89’ Morata)

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Baturina, Perrone, Addai, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri

Allenatore: Cesc Fabregas

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini (dal 68′ Bradaric); Belghali, Serdar (dal 68′ Niasse), Gagliardini (dal 75′ Sarr), Bernede, Frese (dall’87’ Mosquera); Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Slotsager, Harroui, Ebosse, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Matteo Marcenaro (Sez. AIA di Genova)

Assistenti: Christian Rossi (Sez. AIA di La Spezia), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)

NOTE. Ammoniti: 27′ Gagliardini, 39′ Belghali, 55′ Paz, 61′ Nelsson