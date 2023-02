La WithU Verona incanta ancora, Padova ko al tie break

Nell’ottava giornata di Superlega, WithU Verona batte pallavolo Padova per 3 set a 2.

La WithU incanta ancora. Nell’ottava giornata del campionato di Superlega, Verona batte Padova 3 set a 2. I gialloblù fanno così loro il derby veneto e portano a quattro il numero di vittorie consecutive, volando (nel momento in cui scriviamo, ndr) al sesto posto in classifica con 29 punti. Un match che sembrava tutto su un binario, poi ripreso dai padroni di casa capaci di rimontare ben 2 set, ma al tie break hanno dovuto cedere alla supremazia di Raphael e compagni.

Un minuto di silenzio per commemorare le migliaia di vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria, poi la gara parte con un muro di Mozic ai danni di Takahashi. Il primo break porta la firma dei padroni di casa, che allungano sul 5 a 2 e incrementano il proprio vantaggio. Verona ritrova lucidità e riduce il gap grazie a due colpi di Keita e Mozic (9-8). Il maliano alza la voce anche a muro, pareggiando i conti. Dopo un salvataggio prodigioso, Verona mette a terra la palla del 12-12, poi va di nuovo sotto, ma con un attacco di Magalini resta in scia. L’equilibrio viene spezzato da una buona serie al servizio di Spirito; Magalini firma il +3, prima che un ace di Keita regali il set point agli scaligeri. Ci pensa Cortesia a chiudere i conti sul 21-25.

Al rientro in campo la formazione locale va sul 2-0, ma la reazione dei gialloblù non tarda ad arrivare. Con Keita trovano il pari, poi ereggono una diga sottorete, che porta Magalini a siglare il sorpasso (6-7). Si gioca punto a punto, ma Mozic sale ottimamente a muro, stoppando gli avversari per il 9-11. Dopo l’ace firmato da Petkovic, la WithU risponde con due attacchi vincenti di Keita, che danno il via all’allungo (12-15). Mozic spinge a tutto braccio dai nove metri, mentre Magalini stampa due muri che incrementano il vantaggio (12-18). Il martello sloveno incide anche da seconda linea con due pipe consecutive. Magalini non è da meno da posto sei, mettendo di fatto il sigillo sul set. La squadra di Cuttini torna a sperare con Zoppellari in battuta. Poi Keita mette fine al parziale sul 22-25.

L’avvio del terzo parziale vede una ripresa da parte di Padova, che cerca di caricare dai nove metri con Gardini, bravo a trovare l’ace. Poi, Spirito coglie di sorpresa gli avversari con un colpo di seconda intenzione, che vale la parità (6-6). I padroni di casa prima accusano il ritorno di Verona, che va avanti nel punteggio, poi ritrovano continuità, invertono il trend e distanziano gli scaligeri di tre lunghezze. I patavini mantengono un discreto vantaggio (19-16) e mettono in difficoltà la retroguardia ospite. In seguito, i toni si alzano e l’arbitro estrae il cartellino rosso a Stoytchev, dando così il punto agli uomini di casa, che si portano sul 23-20. La carica di Mozic al servizio non basta per rifarsi sotto e Saitta dimezzano lo svantaggio, vincendo il parziale 25 a 20.

Keita fa da apripista al quarto set. Verona prova subito l’allungo, andando sull’1-3, ma i bianconeri non demordono ed effettuano il sorpasso. L’ace di Saitta permette ai padovani di salire sull’11-6. Gli ospiti non si abbattono e riacquisiscono fiducia con un lungolinea vincente di Mozic. Keita, poi, infila due ace consecutivi e riduce il gap. Per sorprendere la difesa locale, Spirito premia al centro Cortesia, che trova due ottimi primi tempi, prima di attivare il mirino dai nove metri e trovare l’ace. Grozdanov alza la voce a muro, stoppando due volte gli avversari (17-16). Al primo pallone toccato, Sapozhkov buca il muro di casa, ma Padova allunga di nuovo (22-19), soprattutto grazie a un grande Takahashi. Verona è viva e con Mozic agguanta la parità (23-23). Si alza l’intensità del derby e il set va ai vantaggi, dove Padova ha la meglio, mandando il match al tie-break.

Keita sblocca il punteggio con un diagonale imprendibile. Sapozhkov, schierato nel sestetto iniziale, ritrova confidenza col campo e spinge in attacco, firmando anche il punto del 4-4. Entrambe le squadre vogliono aggiudicarsi la posta e l’azione prolungata che conclude Volpato ne è la dimostrazione (7-5). I gialloblù riprendono gli avversari sull’8-8. Dopo il mani-out di Guzzo, Verona prima pareggia, poi sorpassa con la battuta ben calibrata di Mozic, per il 13-14. I padroni di casa rimettono la gara sui binari dell’equilibrio e la tensione si fa sempre più palpabile. Alla fine, Keita decide di mettersi in proprio, timbrando i due ace decisivi. La WithU vince 3 a 2.

PALLAVOLO PADOVA – WITHU VERONA 2-3 (21-25, 22-25, 25-20, 29-27, 17-19)

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 1, Asparuhov 4, Volpato 5, Petkovic 9, Takahashi 18, Crosato 4, Zenger (L), Zoppellari 1, Desmet 2, Gardini 20, Guzzo 11, Canella 5. N.E. Lelli, Cengia.

Allenatore: Cuttini.

WITHU VERONA: Spirito 3, Magalini 12, Grozdanov 4, Keita 22, Mozic 20, Cortesia 10, Bonisoli (L), Gaggini (L), Vieira De Oliveira 0, Sapozhkov 10. N.E. Zanotti, Mosca, Jensen, Menazza.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Boris, Piana.

NOTE – durata set: 26′, 28′, 29′, 32′, 22′; tot: 137′.

CLASSIFICA

8ª Giornata Rit. (12/02/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 54, Itas Trentino 35, Valsa Group Modena 35, Cucine Lube Civitanova 30, Gas Sales Bluenergy Piacenza 30, WithU Verona 29, Vero Volley Monza 27, Allianz Milano 26, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 16, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.

Note: 1 Incontro in più: Gas Sales Bluenergy Piacenza, WithU Verona, Vero Volley Monza, Allianz Milano, Top Volley Cisterna, Pallavolo Padova;