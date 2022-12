A Treviso, la Tezenis Verona batte i padroni di casa della Nutribullet 79 a 77.

Da brividi. La Tezenis Verona espugna il PalaVerde di soli due punti, battendo in rimonta e in volata la NutriBullet Treviso facendo suo il derby veneto con il punteggio di 79-77. Una gara molto combattuta e giocata alla pari quella andata in scena per la decima giornata, che ha visto la squadra Ramagli soffrire nei primi dieci minuti per poi invertire nettamente la marcia nel secondo quarto e chiudere poi la gara a proprio favore. Una vittoria che permette alla Tezenis di muovere la classifica facendolo sul campo di una diretta concorrente abbandonando l’ultimo posto, cancellando così le due sconfitte interne consecutive contro Varese e Tortona.

I padroni di casa partono a marce altissime, rifilando un 12-3 in soli 4 minuti che costringe Ramagli subito al timeout; lroegbu continua a fare male e con una tripla porta Treviso sul 15-5 a metà frazione. I gialloblù si sbloccano con la bomba di Holman, ma lroegbu continua a macinare canestri, siglando il nuovo +10 dei padroni di casa che diventa +12, 20-8 con i liberi di Sokolowski. La Tezenis prova ad inserire anche Bortolani ma cambia poco, e tanto che Sorokas sigla il 23-9. Smith prima e Sanders poi limano lo svantaggio; Anderson poi mette la bomba del -6 e successivamente sigla i liberi del 26-22 con cui si chiude il primo quarto.

La tripla di Zanelli in avvio del secondo quarto sembra lanciare nuovamente la Nutribullet, ma Smith e Anderson rispondono e la Tezenis si porta a -1. Zanelli mette una seconda tripla, Johnson accorcia, Iroegbu risponde con un tiro da 3 che vale il 35-30. Verona però non demorde e Cappelletti prima e Smith poi costringono i padroni di casa al timeout sul 35-34. La marcia gialloblù non s’arresta e Cappelletti e Holman segnano il sorpasso; Zanelli accorcia ma Verona mantiene il vantaggio. Sette punti di fila poi per Holman, Banks allo scadere mette due punti che valgono il 38-43 all’intervallo.

Si torna in campo e Cooke e Iroegbu da tre riportano avanti Treviso ma Rosselli risponde (44-45); poi ancora Cooke e Anderson portano il punteggio sul 46-47. Anderson fa volare la Tezenis sul +4 ma la tripla di Iroegbu accorcia a -1; poi un libero di Cooke vale il 50 pari. Strappo gialloblù con Smith e Johnson per il +6, Sorokas smuove il tabellone per Treviso ma Casarin in contropiede porta Verona sul 52-58. Zanelli e Sorokas riavvicinano la Nutribullet, ma Holman tiene le distanze. Sulla sirena tripla di Banks per il 57-60.

Il quarto parziale si apre con l’allungo di Verona con Anderson ed il canestro di Cappelletti 57-64. Treviso si rifà sotto con un 5-0 di Jantunen e Sorokas da tre ma i gialloblù rispondono con due canestri di fila e un libero aggiuntivo di Cappelletti, poi ancora Sorokas che riduce le distanze con una tripla. Fallo in attacco di Cappelletti, Sorokas e Iroegbu riportano Treviso a -1, ma Anderson mantiene avanti la Tezenis; Casarin piazza la tripla ma Iroegbu risponde con la stessa moneta che vale il 76-77. Cappelletti fa 2 su 2 dai liberi del +3, Iroegbu in lunetta mette il primo libero, poi sbaglia volutamente il secondo; Sorokas fa suo il rimbalzo ma per due volte sbaglia il tap-in per l’overtime. Finisce 77-79 per Verona. La Tezenis fa suo il derby veneto.

Anderson in azione contro Treviso (foto Tezenis Verona)

NUTRIBULLET TREVISO – TEZENIS VERONA 77-79 (26-22, 13-21, 18-17, 20-19)

NUTRIBULLET TREVISO: Banks 6, Iroegbu 25, Zanelli 9, Jurkatamm 3, Sorokas 18, Cooke 10, Jantunen 2, Sokolowski 4.

Allenatore: Nicola

TEZENIS VERONA: Cappelletti 14, Holman 15, Casarin 4, Johnson 11, Rosselli 2, Anderson 21, Sanders 4, Smith 8.

Allenatore: Ramagli.

ARBITRI: Attaro, Quarta, Nicolini