L’Hellas Verona resiste in dieci fino al 68esimo, poi crolla. Vince il Monza

Verona rimasto in dieci per l’espulsione di Magnani, il Monza va a segno con Carlos Augusto e Colpani.

L’Hellas Verona alza il muro, poi crolla e vince il Monza. I padroni di casa ritrovano così i tre punti, per i gialloblù invece è l’ottava sconfitta consecutiva. Partita che era rimasta inchiodata sullo 0 a 0 fino al 68esimo con addirittura il Verona in dieci uomini per l’espulsine di Magnani nel primo tempo, poi l’Hellas si è dovuta inchinare al Monza che ha prima sbloccato la gara con Carlos Augusto e l’ha poi chiusa con Colpani. Un risultato che fa scivolare i gialloblù in ultima posizione in classifica, fermi con 5 punti.

La cronaca

Palladino rimescola il trio difensivo con Carlos Augusto che riprende il proprio posto, al suo posto c’è Izzo insieme a Marlon e Caldirola. Ciurria preferito a D’Alessandro, Petagna, non al meglio parte dalla panchina. Caprari e Pessina a supporto dell’unica punta Mota. Bocchetti arretra Tameze per sopperire alle assenze di Dawidowicz, Ceccherini, Hien e Coppola. Con lui Gunter e Magnani. Faraoni e Depaoli sulle fasce, Hongla e Veloso nel mezzo. Lazovic trova posto alle spalle di Henry insieme a Kallon.

Primo tempo si apre con un’occasione per il Monza, con la conclusione da pochi passi di Caprari, ma Montipò è attento e respinge. Al 23esimo arriva la prima occasione per il Verona, che sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Henry, che stacca e colpisce il traversone servito da Veloso, ma il gioco viene però fermato al termine dell’azione per fuorigioco. Al 26esimo, dopo un check al VAR, Magnani viene espulso per un fallo commesso su Mota e il Verona resta così in 10 uomini. Il Monza con l’uomo in più prova ad impensierire Montipò con una conclusione dalla distanza di Pessina ed un colpo di testa di Ciurria, ma il numero 1 gialloblù risponde presente in entrambe le occasioni e manda i suoi all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa, il Verona inserisce Terracciano al posto di Kallon e con l’uomo in meno si difende ordinatamente fino al 68esimo quando Carlos Augusto porta in vantaggio i padroni di casa. Al 90esimo poi il Monza trova il gol del raddoppio con Colpani che dal cuore dell’area va a segno con una conclusione potente. Allo scadere per il Verona ci prova Terracciano, ma Di Gregorio riesce ad arrivarci e nega così il gol giocatore gialloblù.

Il tabellino

MONZA-HELLAS VERONA 2-0

Reti: 68′ Carlos Augusto, 90′ Colpani

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon (dal 63′ Antov), Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi (dall’87 Bondo), Carlos Augusto; Pessina (dall’86’ Colpani), Caprari (dal 62′ Petagna); Mota (dal 93′ Vignato)

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Gytkjaer, Birindelli, Ranocchia, Carboni, D’Alessandro

Allenatore: Palladino

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Magnani, Günter; Faraoni (dal 18′ Lasagna), Hongla, Veloso (dal 60′ Sulemana), Depaoli; Kallon (dal 46′ Terracciano), Lazovic (dal 60′ Doig); Henry (dal 75′ Verdi)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Djuric, Praszelik, Cabal

Allenatore: Bocchetti

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Margani di Latina e Cortese di Palermo

NOTE. Ammoniti: Izzo, Günter, Marlon, Carlos Augusto. Espulso: Magnani.