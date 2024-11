Kean abbatte l’Hellas Verona, gialloblù sconfitti a Firenze

Hellas Verona, niente da fare: con la Fiorentina una tripletta di Kean abbatte i gialloblù.

La vittoria contro la Roma di Juric aveva illuso che il momento difficile, quello delle sconfitte a raffica, fosse finalmente passato, ma l’Hellas Verona torna da Firenze a mani vuote. Una tripletta di Kean, che qualche altro gol se lo mangia pure, mette nell’angolo i gialloblù, facendo tornare i fantasmi.

Dopo 4 minuti viola già in vantaggio, con Kean che lanciato supera Montipò. Ma l’Hellas si illude e pareggia al 18′, grazie a un siluro di Serdar che va a infilarsi dritto all’incrocio. Il primo tempo si chiude così, sull’1 pari.

Nella ripresa nuovo vantaggio della Fiorentina al 59′: è ancora Kean a superare Montipò con una tocco acrobatico sugli sviluppi di calcio d’angolo. L’Hellas ci prova fino alla fine, ma senza dare mai l’impressione di poter fare male ai padroni di casa. Il terzo gol di Kean, in ripartenza con i gialloblù sbilanciati in avanti alla ricerca del pari, arriva nei minuti di recupero. Finisce 3 a 1 per la Fiorentina. E per il Verona ci sarà da lottare.

Il tabellino.

FIORENTINA-HELLAS VERONA 3-1

Reti: 4′, 59′, 90’+3′ Kean, 18′ Serdar

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove (dall’87’ Mandragora), Adli (dal 77′ Richardson); Colpani (dall’82’ Parisi), Beltran (dal 77′ Kouame), Sottil (dall’82’ Kayode); Kean

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Pongracic, Moreno, Martinez Quarta, Rubino

Allenatore: Raffaele Palladino

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric (dall’81’ Daniliuc); Serdar (dal 74′ Kastanos), Duda; Suslov (dal 66′ Belahyane), Harroui, Lazovic (dal 74′ Sarr); Tengstedt (dal 66′ Mosquera)

A disposizione: Perilli, Magro, Faraoni, Lambourde, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Luca Zufferli (Sez. AIA di Udine)

Assistenti: Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Francesca Di Monte (Sez. AIA di Chieti)

NOTE. Ammoniti: 35′ Coppola, 54′ Serdar, 90’+3′ Kean.