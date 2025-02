L’Hellas Verona è vivo, con la Fiorentina tre punti stra meritati nel recupero

Al Bentegodi l’Hellas Verona sfida la Fiorentina in lotta per l’Europa e conquista tre punti d’oro nella corsa alla salvezza.

La sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Fiorentina si presenta come una gara cruciale per entrambe le squadre: i padroni di casa, in piena zona retrocessione, sono a caccia di punti salvezza e non possono più permettersi passi falsi, mentre i viola anche grazie ai risultati delle dirette concorrenti devono restare aggrappati al treno per l’Europa.

Si parte. Dopo 4 minuti è l’ex Folorunsho a metterla al centro per Kean, che di testa impegna Montipò. Al 22′ ci prova l’Hellas: tiro da fuori di Sarr, De Gea si rifugia in angolo. Al 38′ ammonito per proteste mister Zanetti, che quindi non sarà in panchina la prossima giornata a Torino contro la Juve, essendo in diffida. Il primo tempo si chiude senza troppi sussulti sullo 0 a 0.

Ripresa. L’Hellas sembra più vivo, al 49′ Faraoni dalla destra la mette per Livramento, Comuzzo salva tutto in extremis. Al 56′ ancora Livramento ci prova, ma il suo diagonale è impreciso. Al 64′ guizzo sulla sinistra di Suslov e assist al bacio per Sarr, si immola Ranieri e respinge. Un minuto dopo Kean, che poco prima era stato soccorso per un colpo al volto subito in un contrasto di gioco, crolla a terra. Dopo qualche attimo di apprensione, l’attaccante della Fiorentina e della nazionale esce in barella tra gli applausi del Bentegodi.

L’Hellas cresce, i gialloblù si difendono compatti e ripartono. All’82’ grande azione dei padroni di casa ispirata da uno scatenato Suslov, e ancora Comuzzo salva all’ultimo sui piedi di Mosquera servito da Tchatchoua. Un minuto dopo è Montipò che deve uscire a valanga per anticipare Zaniolo. Sette minuti di recupero.

Al 95′ l’Hellas passa meritatamente. Bernede, uno dei nuovo acquisti di gennaio, ruba una palla sanguinosa dentro l’area viola, dribbling e palla in rete. 1 a 0 per i gialloblù. Finisce così, con tre punti d’oro nella corsa salvezza per i ragazzi di Zanetti.

IL TABELLINO.

HELLAS VERONA-FIORENTINA 1-0

Rete: 90+5′ Bernede

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni (dal 77′ Oyegoke), Niasse, Duda, Tchatchoua; Livramento (dal 71′ Bernede), Suslov; Sarr (dal 77′ Mosquera)

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Okou, Slotsager, Kastanos, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri (dal 72′ P.Mari), Parisi; Mandragora (dal 67′ Fagioli), Cataldi; Zaniolo (dall’84’ Caprini), Folorunsho (dal 72′ Ndour), Beltran; Kean (dal 67′ Richardson)

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Harder

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

Assistenti: Filippo Meli (Sez. AIA di Parma), Marco Trinchieri (Sez. AIA di Milano)

NOTE. Ammoniti: 39′ Zanetti (non dal campo), 40′ Duda, 51′ Folorunsho, 70′ Richardson, 88′ Oyegoke, 90+7′ Cataldi. Spettatori: 26.496.