L’Hellas Verona sbatte contro il Parma, al Bentegodi finisce 0 a 0

Al Bentegodi Hellas Verona contro il Parma: finisce 0 a 0, un punto per ciascuno nella corsa salvezza.

Lunedì di campionato per l’Hellas Verona, che al Bentegodi trova il Parma di Christian Chivu, in un match che sembra fatto apposta per consentire ai gialloblù di mister Zanetti di confermare i passi avanti fatti verso l’obiettivo salvezza. E magari mettere a segno l’allungo decisivo. Parma a sua volta in piena lotta salvezza.

Pronti via. E l’Hellas parte ai cento all’ora: dopo un minuto traversa di Mosquera sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 9′ si fa vedere il Parma, con un tiro da fuori di Almqvist fuori di poco. Il Verona fa la partita, o almeno ci prova, il Parma riparte spesso e volentieri. Al 34′ ancora un’occasione per i padroni di casa, ma Sarr non ne approfitta. Nel recupero della prima frazione ci prova il Parma con Bonny, ancora fuori di poco. Si va al riposo sullo 0 a 0.

Ripresa. Gialloblù di casa subito in campo, con qualche istante di anticipo rispetto agli avversari. Si riparte. Dopo pochi secondi gara interrotta qualche minuto per problemi tecnici al collegamento Var del direttore di gara. Gara nervosa, che procede a strappi, con molti errori da una parte e dall’altra. Ma senza grosse occasioni. All’81’ quello che è forse il primo tiro nello specchio della porta del Parma: Ondreijka da fuori a giro, respinge a mani aperte Montipò.

Ultimi dieci minuti, alla squadra di Chivu servirebbero come l’aria i tre punti e ci prova, dentro anche l’ex Djuric. Cinque di recupero. Al 93′ Montipò respinge di piede su un diagonale di Camara. Hellas in trincea negli ultimi minuti. A tempo scaduto la palla è buona per la testa di Tengstedt, alto. Finisce così, 0 a 0. Un punto buono anche se non buonissimo per l’Hellas verso la salvezza, il Parma avrebbe invece avuto bisogno dei tre punti. Che non sono arrivati.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-PARMA 0-0

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz (dal 69′ Serdar), Duda, Bradaric (dall’83’ Oyegoke); Bernede (dal 58′ Kastanos), Sarr (dall’83’ Livramento); Mosquera (dal 58′ Tengstedt)

A disposizione: Berardi, Perilli, Frese, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Slotsager, Patrick, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé (dall’88’ Estevez), Sohm (dal 90+2′ Djuric); Man (dall’88’ Camara), Bonny (dal 69′ Pellegrino), Almqvist (dal 69′ Ondreijka)

A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Lovik, Hainaut, Leoni, Haj Mohamed

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Sez. AIA di Macerata)

Assistenti: Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze) e Pasquale Capaldo (Sez. AIA di Napoli)

NOTE. Ammoniti: 65′ Dawidowicz, 72′ Bradaric, 72′ Delprato. Spettatori: 22.706.