L’Hellas prova a resistere, ma contro il Milan arriva un’altra sconfitta

Hellas Verona a San Siro contro il Milan per rialzare la testa dopo la batosta con l’Atalanta: ma è un’altra sconfitta.

Contro il Milan a San Siro l’Hellas Verona ha l’obbligo non certo di vincere ma almeno di rialzare la testa dopo la batosta pesantissima subita dall’Atalanta al Bentegodi una settimana fa.

E l’inizio sembra promettente: il primo tiro dopo due minuti è gialloblù, Duda costringe Maignan a mettere in angolo. Ma è solo un’illusione, la prima parte di gara è di stampo rossonero: i padroni di casa premono ma non passano. Al 33′ va in gol Gimenez, ma si alza la bandierina: è fuorigioco. Si va al riposo sullo 0 a 0.

La ripresa comincia con i rossoneri che buttano dentro Leao e Jimenez per Sottil e Walker. Il copione della gara non cambia, il Milan spinge a tutta, il Verona prova a ripartire quando può. Come al 54′, quando a provarci senza fortuna è Kastanos. Cinque minuti dopo Duda, già ammonito, e Jimenez si beccano: ammonito il rossonero, graziato il gialloblù.

Dai e dai, il fortino del Verona cade al 75′: scambio stretto dentro l’area tra Jimenez e Leao, e palla a Gimenez che mette alle spalle di Montipò da due passi. A una manciata di minuti dalla fine mister Zanetti prova a rimescolare le carte e getta nella mischia Cissè, Oyegoke e Bernede per Suslov, Bradaric e Niasse. I gialloblù ci provano anche, ma non c’è niente da fare. A San Siro contro il Milan arriva un’altra sconfitta, e il baratro della retrocessione si avvicina sempre più pericolosamente.

TABELLINO.

MILAN-HELLAS VERONA 1-0

Rete: 75′ Gimenez

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker (dal 46′ Jimenez), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana (dal 68′ Pulisic), Rejinders; Musah, Joao Felix (dall’88’ Terracciano), Sottil (dal 46′ Leao); Gimenez (dall’82’ Abraham)

A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Pavlovic, Bartesaghi, Bondo, Camarda

Allenatore: Sergio Conceicao

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse (dall’84’ Bernede), Bradaric (dall’84’ Oyegoke); Suslov (dall’84’ Cisse), Kastanos (dal 62′ Lazovic); Sarr (dal 68′ Mosquera)

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Livramento, Okou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Francesco Fourneau (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia), Alberto Tegoni (Sez. AIA di Milano)

NOTE. Ammoniti: 11′ Coppola, 16′ Musah, 21′ Niasse, 43′ Bradaric, 50′ Duda, 59′ Jimenez, 79′ Gimenez.