Hellas disintegrato al Bentegodi: l’Atalanta ne fa 5, poker di Retegui

Al Bentegodi goleada dell’Atalanta contro l’Hellas Verona: finisce

Compito quasi proibitivo per l’Hellas Verona che per la 24esima di campionato ospita al Bentegodi la lanciatissima Atalanta di Gasperini. Prima gara di una serie terribile per i gialloblù, che però per restare aggrappati alla salvezza qualche punto lo dovranno pur fare.

Contro i nerazzurri di Bergamo però si capisce subito che non è giornata. L’inizio degli uomini di Zanetti è propositivo, ma dopo una traversa di Daniliuc, l’Atalanta passa in vantaggio al 20′: palo di De Ketelaere, sulla ribattuta Retegui non perdona. A questo punto l’Hellas si sfalda. Subisce il raddoppio quattro minuti dopo, ancora ad opera di Retegui, e dopo un timido tentativo di reazione dei gialloblù al 36′ arriva il terzo gol, questa volta di Ederson in ripartenza. Il poker atalantino arriva al 43′, ancora Retegui in mischia. Si va al riposo sullo 0 a 4, l’Hellas Verona non c’è più.

La ripresa ha poco da dire. Gasperini comincia a pensare alla Champions, l’Hellas non ha la forza di reagire. E al 56′ prende il quinto gol, ancora di Retegui al poker personale. I gialloblù provano fino alla fine a segnare almeno il gol della bandiera, ma non c’è niente da fare. Finisce 5 a 0 per l’Atalanta, e ora c’è da capire quanto potrà pesare, nella testa dei gialloblù, questa batosta, in vista dei prossimi difficilissimi impegni di campionato contro Milan, Fiorentina e Juventus.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-ATALANTA 0-5

Reti: 21′, 25′, 44′, 56′ Retegui, 37′ Ederson

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc (dal 69′ Valentini), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Bernede (dal 62′ Dawidowicz), Niasse, Suslov (dal 79′ Lambourde), Bradaric (dal 62′ Oyegoke); Sarr (dal 62′ Kastanos), Mosquera

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Lazovic, Okou, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti (dal 59′ Toloi); Cuadrado, Ederson (dal 59′ Pasalic), De Roon (dal 72′ Sulemana), Zappacosta (dall’81’ Palestra); Samardzic, De Ketelaere (dal 46′ Brescianini); Retegui

A disposizione: Rossi, Vismara, Bellanova, Ruggeri, Cassa, Vlahovic, Obric

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno)

Assistenti: Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio), Luca Mondin (Sez. AIA di Treviso)

NOTE. Ammoniti: 17′ Niasse, 42′ Ghilardi, 80′ Sulemana. Spettatori: 20.872.