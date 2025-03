L’Hellas in dieci ci prova fino alla fine, ma al Bentegodi vince il Bologna

Al Bentegodi Hellas Verona a caccia di punti salvezza contro il Bologna: ma finisce 2 a 1 per i rossoblù.

A ora di pranzo Hellas Verona a caccia di punti salvezza al Bentegodi contro il Bologna di Vincenzo Italiano per la 28esima giornata del campionato di serie A.

Si parte. Gara all’inizio senza troppe emozioni. Al 26′ primo rischio con Montipò in uscita che riesce a salvarsi. Due minuti dopo Bradaric finisce a terra in area: per arbitro e Var niente da segnalare. Il Bologna passa al 40′, proprio nel momento migliore del Verona: percussione sulla destra di Calabria che libera in area Odgaard, rasoterra e niente da fare per Montipò. I gialloblù accusano il colpo e sbandano, il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 1 a 0.

Ripresa. Si comincia come nel primo tempo, gara equilibrato. Ma al 70′ il Verona resta in dieci: secondo giallo per Valentini. E al 78′ il Bologna raddoppia: tiro non irresistibile di Cambiaghi, Montipò se lo sfuggire e palla in rete. Sullo 0 a 2 e con l’uomo in meno l’Hellas ci prova lo stesso: passano solo due minuti, Tengstedt pesca Mosquera in profondità, rimpallo sul portiere rossoblù e gol.

Negli ultimi minuti i gialloblù provano il tutto per tutto. Zanetti butta dentro anche Livramento. Al primo dei cinque di recupero ci prova Lazovic da fuori, palla alta. Il Bologna ha l’occasione per chiuderla, ma Dallinga sbaglia clamorosamente. Alla fine vincono i rossoblù, e per il Verona un’altra sconfitta che rende difficile il cammino verso la salvezza. Ma la reazione orgogliosa dei gialloblù lascia ben sperare.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-2

Reti: 40′ Odgaard, 79′ Cambiaghi, 80′ Mosquera

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse (dall’83’ Livramento), Duda, Bradaric (dal 68′ Lazovic); Suslov (dal 76′ Kastanos), Bernede (dal 46′ Tengstedt); Sarr (dal 76′ Mosquera)

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Okou, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro (dal 46′ Aebischer); Orsolini (dal 59′ Cambiaghi), Odgaard (dal 68′ Dominguez), Ndoye; Castro (dall’82’ Dallinga)

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Casale, El Azzouzi, Pobega, Lykogiannis, De Silvestri, Pedrola, Fabbian

Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Alessio Tolfo (Sez. AIA di Pordenone), Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella)

NOTE. Ammoniti: 10′ Valentini, 41′ Moro, 57′ Suslov. Espulso: 70′ Valentini Spettatori: 24.612