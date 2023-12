Djuric spreca, Beltran castiga l’Hellas Verona. Gialloblù ko a Firenze

Nella 16ma giornata di serie A, la Fiorentina batte l’Hellas Verona 1 a 0.

L’Hellas ripiomba nell’incubo. Si ferma dopo tre risultati utili consecutivi l’imbattibilità dei gialloblù. Si ferma a Firenze, nella 16ma giornata di serie A. Decide un gol di Beltran all’80esimo, dopo una gara tuttavia giocata dalla squadra di Baroni. Verona che mastica amaro per un rigore sprecato subito in avvio di gara da Djuric e per le diverse occasione avute soprattutto sui piedi di Ngonge non sfruttate al meglio. Classifica che vede i gialloblù in penultima posizione con 11 punti, la salvezza è due punti più sopra.

La cronaca

Per questa gara Italiano opta per Ikone-Beltran-Sottil alle spalle di Nzola. Mandragora e Maxime Lopez sulla linea mediana. In casa Hellas, squalificato Duda, gioca Hongla. Baroni recupera Hien e Magnani al centro della difesa e in attacco si affida a Djuric, supportato da Ngonge-Folorunsho-Lazovic. Si parte, due minuti e calcio di rigore per i gialloblù: Terracciano tergiversa con i piedi, Folorunsho gli ruba palla e viene steso dal portiere, Ferrieri Caputi fa continuare. Richiamata al VAR, dopo aver rivisto le immagini assegna il penalty. Dal dischetto piattone rasoterra di Djuric, Terracciano si distende e respinge, copre lo specchio anche a Suslov, Ngonge spreca il tap-in clamorosamente a lato. All’ottavo ancora Verona: traversone di Tchatchoua, colpo di testa di Lazovic, girata sottomisura di Ngonge, Terracciano d’istinto riesce a deviarla sul palo. Dieci minuti e tocca alla Fiorentina: punizione di Biraghi, controllo macchinoso di Nzola che poi piazza il sinistro alle spalle di Montipò. Ferrieri Caputi annulla per fallo di mano. Al 31esimo nuovamente Hellas: Folorunsho centra basso dal fondo, Ngonge a colpo sicuro, miracolo di Terracciano.

Si va nella ripresa e al 61esimo ci provano i viola: Ranieri in proiezione offensiva, Montipò salva sulla zampata ravvicinata di Ikone. Otto minuti e tocca ai gialloblù: da corner, colpo di testa di Hien, Terracciano ci arriva con la punta delle dita. Al 74esimo ci prova la squadra di casa: azione prolungata dei viola, cross di Biraghi, Mandragora in acrobazia, Montipò reattivo. Al 78esimo la Fiorentina passa: Ikone la butta in area, Hien liscia il rinvio, Beltran scarica il destro sotto la traversa. L’Hellas prova a gettarsi in avanti ma la Fiorentina non fa passare nulla. Vincono i viola di misura.

Il tabellino

FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-0

Rete: 80′ Beltran

FIORENTINA: Terracciano P, Kayode, Martinez Quarta (dal 72′ Milenkovic), Ranieri, Biraghi, Ikoné, Lopez (dal 46′ Arthur), Mandragora (dall’86’ Mina), Sottil (dal 46′ Kouame), Beltran, Nzola (dal 46′ Barak)

A disposizione: Vannucchi, Christensen, Bonaventura, Infantino, Parisi, Pierozzi, Amatucci, Brekalo

Allenatore: Italiano

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani (dal 46′ Amione), Hien, Terracciano F, Hongla, Folorunsho (dall’84’ Mboula), Suslov (dal 62′ Dawidowicz), Lazovic (dal 75′ Saponara), Ngonge, Djuric (dal 62′ Henry)

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Cruz, Kallon, Serdar, Cabal, Coppola, Bonazzoli

Allenatore: Baroni

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti: Bresmes di Bergamo e Lo Cicero di Brescia

NOTE. Ammoniti: 2′ Terracciano P, 36′ Biraghi, 65′ Barak, 67′ Dawidowicz