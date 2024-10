Disastro Hellas, ne prende 5 in mezz’ora: con l’Atalanta finisce 6 a 1

Serata da dimenticare per l’Hellas, a Bergamo finisce 6 a 1 per i padroni di casa dell’Atalanta. Sesta sconfitta nelle ultime 7 gare.

Serata disastrosa quella di Bergamo per l’Hellas Verona: i gialloblù praticamente non scendono in campo, prendono il primo gol dopo 6 minuti e al 34esimo la partita è già sul 5 a 0 per i padroni di casa dell’Atalanta. Inutile il gol di Sarr, e senza storia il resto della gara, con i nerazzurri che trovano la sesta rete nel secondo tempo ma alla fine rallentano vistosamente per non infierire.

Serata da dimenticare in fretta per la squadra di mister Zanetti, alla sesta sconfitta nelle ultime sette gare. E adesso si fa veramente dura.

Tabellino.

ATALANTA-HELLAS VERONA 6-1

Reti: 6′ De Roon, 9′, 58′ Retegui, 14′ De Ketelaere, 29′, 34′ Lookman, 42′ Sarr

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (dal 77′ Palestra); Zappacosta (dal 46′ Bellanova), De Roon, Ederson (dal 46′ Samardzic), Ruggeri; Lookman (dal 46′ Pasalic), De Ketelaere; Retegui (dal 62′ Zaniolo)

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Comi, Steffanoni

Allenatore: Giampiero Gasperini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola (dal 45′ Daniliuc), Ghilardi; Tchatchoua, Serdar (dal 67′ Suslov), Belahyane, Bradaric (dal 45′ Dani Silva); Livramento (dal 79′ Alidou), Kastanos (dal 45′ Lazovic); Sarr

A disposizione: Perilli, Magro, Faraoni, Lambourde, Tengstedt, Okou, Sishuba, Mosquera, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)

Assistenti: Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze), Vittorio Di Gioia (Sez. AIA di Nola)

NOTE. Ammoniti: 17′ Bradaric.