Hellas Verona – Milan, al Bentegodi vincono i rossoneri.

L’Hellas Verona ci prova fino alla fine, ma contro il Milan al Bentegodi esce con un pugno di mosche. Colpa, anche, di un primo tempo forse un po’ troppo timido, nel quale i rossoneri sfiorano il vantaggio a più riprese prima di agguantarlo con l’occasione probabilmente meno chiara, quando Theo Hernandez, al 44esimo, sulla linea di fondo vince due rimpalli di fila prima di sorprendere Montipò.

L’esultanza per il gol, considerata un po’ troppo oltre le righe, è costata anche un cartellino giallo all’esterno francese, che si è beccato sia con Baroni, anche lui ammonito, che con il Bentegodi. Nel secondo tempo il mister gialloblù mescola un po’ le carte con l’ingresso di Dani Silva, e il Verona alza il baricentro quel tanto che basta per mettere un po’ di spavento ai rossoneri.

Il 2-0 di Pulisic, gol numero 5mila nella storia dei rossoneri, arriva al 50esimo per un errore in costruzione dell’Hellas: Okafor recupera il pallone sulla trequarti, si presenta davanti a Montipò e calcia, il numero 1 gialloblù respinge ma il pallone termina sul piede di Pulisic che appoggia in rete. Un colpo da ko che però non abbatte l’Hellas. I gialloblù trovano il gol al 58esimo con un gran gol di Noslin, che lascia partire una conclusione potentissima da fuori e batte il portiere rossonero.

Le speranze dell’Hellas di raggiungere il pari si infrangono al 79esimo, quando Chukwueze sugli sviluppi di un calcio d’angolo calcia al volo dal limite dell’area e trova l’angolino basso alla destra di Montipò. Da lì in poi, non succede praticamente più nulla. Finisce con la vittoria dei rossoneri per 3-1.

HELLAS VERONA-MILAN 1-3

Reti: 44′ Hernandez, 50′ Pulisic, 64′ Noslin, 79′ Chukwueze

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz (dal 57′ Magnani), Cabal (dal 76′ Vinagre); Duda, Serdar (dal 46′ Dani Silva); Folorunsho (dal 57′ Swiderski), Suslov, Lazovic (dal 57′ Mitrovic); Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Charlys, Tchatchoua, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori (dall’83’ Kjaer), Kalulu (dal 46′ Gabbia), Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic (dal 66′ Giroud), Loftus-Cheek (dal 66′ Musah), Leao; Okafor (dal 74′ Chukwueze)

A disposizione: Sportiello, Nava, Adli, Jovic, Thiaw, Terracciano, Florenzi

Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Fabiano Preti (Sez. AIA di Mantova), Dario Cecconi (Sez. AIA di Empoli)

NOTE. Ammoniti: 6′ Serdar, 29′ Tomori, 45′ Hernandez e Baroni. Spettatori: 26.165.