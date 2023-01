Il Collegiale della curvatura sportiva a Verona: oltre 160 studenti da tutta Italia alle prese con 6 sport diversi, tra karate, triathlon e rugby.

Una due giorni di sport a 360 gradi: oltre 160 studenti provenienti da tutta Italia sfideranno sé stessi nella pratica di sei discipline nel primo Collegiale della curvatura sportiva, in programma negli impianti delle Piscine S. Marco sport center e del Payanini center a Verona, il 17 e il 18 febbraio.

L’evento, organizzato dall’istituto comprensivo di Lugagnano di Sona, vedrà protagonisti sei delle più forti società italiane nel settore arrampicata, karate, pesistica, triathlon, rugby e baseball per ciechi. Tra i coach: due olimpionici veronesi, Daniela Castellani per il Baseball e Fausto Tosi per la pesistica, tecnici con cintura nera 6 dan come il Maestro Roberto Pimazzoni, guide alpine di fama nazionale tra i quali Luca Gelmetti, allenatori con esperienza pluriennale nel triathlon giovanile di livello come Stefano Zenti. Qualcuno giungerà anche da Brescia, come il pluricampione di baseball per ciechi Ghulam Sarwar.

Con una task force di professionisti dello sport.

Mentre gli alunni si cimenteranno nelle sei stazioni attrezzate per le attività sportive, nella sala conferenza del centro Payanini, professori universitari, dirigenti scolastici, docenti di educazione fisica e motoria saranno impegnati in una tavola rotonda e in una conferenza dal titolo esemplificativo: “Primo ciclo: quali orizzonti per le scuole a indirizzo sportivo?”.

Non mancheranno dirigenti federali e responsabili di fama nazionale e internazionale. Il primo ad appoggiare l’iniziativa il presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio che “augura il massimo successo alla due giorni di attività programmata”..

“Un progetto che finalmente diventa realtà”, commenta la dirigente scolastica dell’istituto Anna Frank Elisabeth Piras Trombi Abibatu, “grazie al sostegno delle sei società sportive partner dell’evento: l’ASD Leonessa BXC di Brescia; la TNT triathlon & training di Bussolengo; il Nippon club karate di Sona; la Fondazione M. Bentegodi 1868 Verona, sezione pesistica; l’Xmountain guide alpine di Verona e il West Verona rugby di Sona”.