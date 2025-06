Tessari brilla in Germania, Ospizio sul podio a Cologna Veneta: weekend da incorniciare per la Petrucci.

Fine settimana top per la Petrucci Assali Stefen Makro, sia in Germania, sia sulle strade della provincia di Verona, a Cologna Veneta, grazie a Tessari e Ospizio. Infatti, a fare risuonare il nome della squadra veronese in campo internazionale ci ha pensato ancora una volta Francesco Tessari, autore di una doppietta sulla pista tedesca di Darmstadt.

Tessari – Vendramin.

Il giovane veronese, in coppia con Jacopo Vendramin e con indosso la maglia della Nazionale italiana, ha vinto la Madison Under 19 nella terza prova del Bahnen-Tournee 2025, lasciandosi alle spalle la coppia tedesca Esch/Bieberle con un vantaggio di 10 punti. Una conferma per Tessari, già vincitore il giorno prima, a testimonianza di un talento in costante crescita, ben valorizzato dal presidente Alberto Murari.

Il giorno seguente, sempre sul velodromo di Darmstadt, Tessari e Vendramin hanno sfiorato il bis nella Madison U23, chiudendo con un ottimo secondo posto. In aggiunta, Tessari ha colto anche un 18° posto nella prova Scratch Under 19, completando un weekend internazionale da protagonista.

Gran Premio del Mandorlato.

Ma le soddisfazioni per la formazione diretta da Marcello Girelli non si sono fermate alla pista. In provincia, nel Gran Premio del Mandorlato a Cologna Veneta, è arrivato uno splendido terzo posto per Edoardo Ospizio, al termine di una gara combattuta e vinta da Matteo Paltrinieri (General System).

Infine, riflettori puntati anche sulla Coppa delle Nazioni Juniores, dove alcuni atleti del team hanno gareggiato con le rispettive rappresentative. Nella cronometro individuale corsa a Lovadina di Spresiano (TV), valida come prima semitappa del Gran Premio FWR Baron, Patrick Pezzo Rosola ha chiuso in ottava posizione, ben figurando con la maglia del Veneto assieme a Guido Viero. In gara anche Brandon Fedrizzi, 15° con la maglia della Nazionale italiana.