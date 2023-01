Al via il Veneto green movie, con proiezioni di opere internazionali rivolte alle scuole: due appuntamenti a marzo per gli istituti di Sona.

Prende il via la rassegna cinematografica Veneto green movie, il progetto di educazione ambientale ideato dalla Veneto film Commission per le scuole primarie e secondarie della regione: a Verona l’appuntamento sarà al cinema Rivoli mercoledì 8 marzo con Le meraviglie del mare, per la scuola secondaria di 1° grado “Anna Frank” di Sona, e venerdì 24 marzo con Ponyo sulla scogliera per la scuola primaria “Silvio Pellico”.

L’iniziativa, creata nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, si concluderà martedì 28 marzo al Cinema Odeon di Vicenza e vedrà il coinvolgimento di 3000 studenti e 200 docenti delle province di Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Verona, Vicenza.

Il progetto propone in orario scolastico 20 proiezioni di opere internazionali, tra documentari, fiction e animazione, che indagano il rapporto fra il genere umano e gli ecosistemi in cui vive, dalla difesa dei mari all’impatto sull’ambiente di consumo e produzione, dalla salvaguardia della biodiversità alle criticità del cambiamento climatico.

Anche un modo per riportare i giovani al cinema.

Sette i film selezionati per fasce d’età dal curatore Gaetano Capizzi, direttore del Festival Cinemambiente di Torino, che offriranno ai ragazzi l’opportunità di condividere domande e riflessioni su alcune delle più urgenti questioni del tempo, grazie anche agli incontri con esperti di cinema e di tematiche ambientali che accompagneranno ciascuna proiezione. Un progetto che si fa anche occasione per riportare i giovani al cinema, recuperare la dimensione del grande schermo e, al contempo, sostenere i gestori di alcune sale cinematografiche del Veneto.

“Sui devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono le nuove generazioni a dimostrare preoccupazioni, attenzione e sensibilità”, dice Luigi Bacialli, presidente della fondazione Veneto Film Commission, “e questa è una grande occasione per dare ulteriore risalto al loro impegno in difesa dell’ambiente e del pianeta”