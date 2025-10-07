Alta Velocità Brescia–Verona: ok dalla giunta regionale del Veneto alle varianti progettuali nel Comune di Sona.

La giunta regionale del Veneto ha espresso parere favorevole all’intesa sulla localizzazione di tre varianti progettuali relative alla tratta dell’Alta Velocità ferroviaria Brescia–Verona, ricadenti nel territorio del Comune di Sona.

La vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Elisa De Berti, ha sottolineato come l’accordo, raggiunto grazie alla collaborazione tra Regione, Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Sona, rappresenti un passo importante per il completamento della linea Alta Velocità-Alta Capacità tra Brescia e Verona, parte del corridoio Torino–Venezia.

“Abbiamo lavorato per migliorare il progetto originario – ha spiegato De Berti – introducendo varianti che consentano una migliore integrazione dell’opera nel territorio e minori impatti sulla comunità locale”. La vicepresidente ha inoltre auspicato che venga presto definita la progettazione del tratto Vicenza–Padova, così da permettere al Ministero di stanziare le risorse necessarie. “Questa infrastruttura – ha concluso – è fondamentale per interconnettere il Veneto al resto d’Europa e rendere il nostro territorio sempre più moderno ed efficiente”.