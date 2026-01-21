“Ricordare è una responsabilità”: Sommacampagna presenta il programma per il Giorno della Memoria.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Comune di Sommacampagna ha predisposto un calendario di eventi per onorare le vittime della Shoah. Il percorso, che spazia dal cinema al teatro fino all’approfondimento storico, mira a stimolare una riflessione profonda sui temi della giustizia e del coraggio civile.

Impegno condiviso.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e l’Associazione Crea di Custoza. Come sottolineato dall’Assessore Erika Venturelli, il Giorno della Memoria “rappresenta non solo un dovere del ricordo, ma una precisa responsabilità verso il presente e una scelta consapevole su quale parte stare oggi”.

Programma.

Dopo l’apertura dedicata alla proiezione del film “Norimberga” lo scorso 16 gennaio, il calendario prosegue con tre momenti chiave.

Giovedì 22 gennaio ore 20.45, al Centro Noi di Custoza verrà proiettato il documentario “Rose bianche su sfondo nero”. L’opera narra la tragica vicenda dei venti bambini ebrei uccisi ad Amburgo dopo essere stati usati per esperimenti medici. L’evento vedrà l’intervento dello storico Giovanni Corcioni.

Mercoledì 28 gennaio ore 20.45, Villa Venier ospiterà l’incontro “La giustizia di Norimberga”. Gli esperti Giacomo Mormino e Carlo Saletti, moderati da Rasia Saletti, analizzeranno l’eredità dello storico processo e il rapporto tra diritto e forza.

Sabato 31 gennaio, ore 21, Il ciclo si concluderà nella Sala degli Affreschi del Municipio con lo spettacolo teatrale “Perlasca. Il coraggio di dire no”. L’attore Alessandro Albertin porterà in scena l’incredibile storia di Giorgio Perlasca, il commerciante che, fingendosi console spagnolo a Budapest, salvò oltre 5.200 persone.

Info.

L’Amministrazione comunale auspica “una forte partecipazione delle famiglie, degli insegnanti e dei giovani affinché la memoria diventi un’occasione di dialogo attivo”. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per lo spettacolo conclusivo del 31 gennaio è consigliata la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite o contattando l’Ufficio Cultura al numero 045 8971357.