Castelletto di Soave ha la sua palestra a cielo aperto

Soave Realizza il sogno dei ragazzi: pronta la palestra urbana nel parco di Castelletto.

Sabato 25 ottobre è stata inaugurata la nuovissima “palestra urbana” nel parco di via Cristoforo Colombo a Castelletto di Soave. L’area verde, recentemente sistemata con nuovi giochi per bambini e uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe, si arricchisce ora di una palestra all’aperto. Nelle scorse settimane sono comparse attrezzature professionali e resistenti alle intemperie, realizzate in materiali inossidabili.

Un parco attrezzato e gratuito per tutti.

La palestra ha panche da trazione, step, cyclette, strutture per esercizi a corpo libero e spalliere. La vera novità, e il grande vantaggio per la comunità, è che questa struttura è all’aperto, gratuita e liberamente utilizzabile da tutti.

L’intervento è stato strategicamente collocato a Castelletto, la frazione anagraficamente più giovane del borgo murato dell’est veronese. Il progetto nasce da un’esigenza della comunità locale: numerosi adolescenti, infatti, avevano scritto all’amministrazione comunale per chiedere un luogo dove potersi ritrovare e fare sport insieme.

Un progetto di ascolto e partecipazione giovanile.

L’opera è il frutto della collaborazione tra il Comune di Soave e l’ente “Sport e Salute”, l’azienda del Governo che mira a promuovere la diffusione della pratica sportiva a livello territoriale. Il Comune di Soave, inoltre, ha ottenuto un contributo grazie all’aggiudicazione di un bando, riuscendo così a coprire il 50% dei costi totali dell’opera.

Il sindaco, Matteo Pressi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa non solo in termini sportivi, ma anche sociali: “lo sport può essere anche uno strumento di socialità e coinvolgimento dei giovani. Si parla spesso della necessità di coinvolgerli, incentivandoli ad uscire di casa e usare meno i social”, ha concluso il primo cittadino.