Nuovo consiglio direttivo di Avis Soave: eletti tre giovani consiglieri. Chi sono

Avis Soave rinnova il consiglio direttivo: eletti tre giovani consiglieri. Chi sono.

Nei giorni scorsi si è svolta l’annuale assemblea dei soci dell’Avis Comunale di Soave, per fare il punto sulle attività fatte e per il rinnovo del consiglio direttivo.

Luciano Ambrosini è stato riconfermato presidente, così come 10 degli 11 consiglieri uscenti. La grande novità di quest’anno è l’elezione di tre nuovi giovani consiglieri: Alia Admir, Simone Martinelli e Laura Trusnocec. Questa scelta va nella direzione di coinvolgere sempre di più i giovani nella gestione dell’associazione, dando loro l’opportunità di contribuire attivamente alla diffusione della cultura del dono.

Per i prossimi quattro anni, l’Avis di Soave si pone un obiettivo chiaro: rendere ogni donatore un vero e proprio promotore del valore della donazione di sangue. Sarà fondamentale la presenza dell’associazione nei numerosi eventi organizzati a Soave, per far conoscere meglio l’importanza della solidarietà e della gratuità del gesto del dono.

Progetto scuola.

Un altro aspetto chiave sarà il potenziamento del Progetto Scuola, che punta a sensibilizzare i più giovani su temi fondamentali come la cittadinanza attiva, la solidarietà e la convivenza. L’educazione delle nuove generazioni è essenziale per costruire una comunità sempre più consapevole e generosa.

Obiettivi.

Tra gli obiettivi più ambiziosi, c’è l’aumento del numero di donatori e delle donazioni. Per il 2025, l’Avis di Soave punta a raggiungere le 500 sacche di sangue e plasma. Un traguardo importante, che richiederà l’impegno di tutti: sia dei donatori abituali, sia di chi vorrà avvicinarsi per la prima volta a questa straordinaria forma di solidarietà.

Chiunque voglia restare aggiornato sulle attività dell’Avis Comunale di Soave può seguire la pagina Facebook “Avis Soave OdV”, dove vengono pubblicate tutte le iniziative e gli eventi dell’associazione.