A Soave una fiaccolta per Cristina, trovata morta a Caldiero

A Soave una fiaccolta per Cristina, trovata morta in bagno in casa a Caldiero.

Il comune di Soave si stringe attorno al ricordo di Cristina Pugliese, la giovane di 27 anni trovata senza vita, con una fiaccolata. Sabato, alle ore 18, è prevista una marcia commemorativa. Il ritrovo è al parcheggio di via Covergnino dove verranno distribuite le candele.

Il percorso: da Porta Verona si snoderà lungo Viale della Vittoria, fino via Berto Barbarani. Qui Cristina ha vissuto con suo padre prima di trasferirsi con il compagno a Caldiero.

La disgrazia.

Nel tardo pomeriggio di domenica 1 dicembre, i carabinieri di Tregnago e di San Bonifacio erano intervenuti a Caldiero, dove un 40enne del luogo segnalava di aver rinvenuto il corpo esanime della compagna, una giovane 27enne di origini calabresi. Aveva una bimba di 5 anni.



L’iniziativa vuole rendere omaggio alla memoria di Cristina, la cui tragica scomparsa ha profondamente scosso la comunità. Il suo corpo era stato rinvenuto nel bagno della casa del compagno a Caldiero. Gli accertamenti delle autorità sono in corso per chiarire le cause del decesso, con gli esami affidati all’Istituto di Medicina Legale di Verona.