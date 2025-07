Soave, 30 giovani registi cinesi trasformano il borgo in un set

Ciak si gira: Soave si apre al mercato cinese con un docufilm “Made in China”.

Trenta studenti di regia della prestigiosa Communication University of China, uno dei principali atenei di Pechino dedicati al mondo della comunicazione, hanno scelto Soave come set per un docufilm che racconterà le città murate del Veneto. Tra scorci, mura medievali e vicoli suggestivi, i giovani cineasti hanno ripreso angoli e atmosfere del borgo, sotto lo sguardo incuriosito di residenti e turisti.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Nottingham Trent University e la University of Colorado, è sostenuto dall’associazione Città Murate del Veneto. Il documentario andrà in onda in Cina, in TV e sul web, a partire dal prossimo autunno, portando le immagini di Soave a un vasto pubblico orientale.

Un’opportunità preziosa, come sottolinea il sindaco Matteo Pressi: “Questo docufilm sarà una vetrina importante in un mercato turistico in forte crescita. Solo nel 2024, l’Italia ha registrato 176 mila viaggiatori cinesi, con 2,4 milioni di pernottamenti e una spesa complessiva di oltre 226 milioni di euro. I numeri del 2025 confermano questo trend”.