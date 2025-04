Soave e l’Est Veronese protagonisti all’Agritravel Expo di Bergamo.

Grande partecipazione lo scorso weekend all’Agritravel Expo di Bergamo: Soave e l’Est Veronese protagonisti alla fiera dedicata al turismo lento e sostenibile. Oltre 20 mila persone hanno visitato l’evento, attirate da proposte per viaggi all’aria aperta e nuove mete da scoprire.

Per la prima volta, tra i protagonisti c’erano anche Soave e i Comuni dell’Est Veronese, presenti con uno spazio tutto loro all’interno dello stand della Garda&Verona Foundation, l’ente che promuove il turismo in tutta la provincia di Verona.

L’obiettivo, fare conoscere meglio questo angolo di territorio, famoso per i suoi paesaggi e per l’ottima cucina. Ora, grazie a nuovi percorsi pensati per il turismo esperienziale, si punta a valorizzare queste qualità.

Le proposte.

Degustazioni di prodotti locali direttamente in azienda .

. Escursioni a piedi tra le colline e le vallate .

. Gite in e-bike lungo itinerari immersi nella natura.

“Grazie alla collaborazione tra amministrazioni locali, è stato possibile partecipare per la prima volta a una fiera importante come Agritravel“. Ma questo è solo l’inizio. “Stiamo lavorando anche alla creazione di pacchetti turistici pensati per far scoprire più zone del nostro territorio in pochi giorni, seguendo un tema comune: degustazioni, luoghi storici o aree naturali di pregio. Il nostro obiettivo è generare nuove opportunità per le comunità locali”, ha affermato il sindaco di Soave Matteo Pressi.