Oggi la proposta: “Dimezzare Imu per chi affitta a residenti. Basta case vuote a San Zeno”

“Dimezzare Imu per chi affitta a residenti. Basta case vuote a San Zeno di Montagna”: oggi la proposta.

Il gruppo di minoranza “Insieme!” ha presentato un emendamento per dimezzare l’aliquota Imu sulle case affittate a residenti o a chi intende trasferirsi a San Zeno di Montagna. La proposta sarà discussa nel consiglio Comunale del 30 dicembre.

Il piano prevede di abbassare l’aliquota Imu dall’attuale 1,05% allo 0,5%, ma solo per chi affitta l’immobile come abitazione principale. L’obiettivo, secondo il gruppo, è incentivare la residenzialità e ridurre il numero di case vuote.

“L’obiettivo della proposta è chiaro: favorire l’arrivo di nuovi residenti a San Zeno di Montagna e aiutare i giovani ad uscire di casa, incentivando l’offerta di immobili in affitto a lungo termine. Il paese, infatti, conta oltre 1.500 abitazioni non occupate o utilizzate come seconde case, su un totale di 2.250, cioè oltre il 68%,” ha dichiarato Eugenio Bertolotti, capogruppo in Consiglio Comunale.

La proposta è stata firmata anche dai consiglieri Federico Guarelli e Ludovico Bonafini. Toccherà ora al consiglio Comunale decidere se approvare o respingere la misura. Nella stessa seduta si discuteranno anche altri temi importanti, come il bilancio preventivo 2025, la razionalizzazione delle società partecipate e il rinnovo della convenzione per i servizi socioeducativi del distretto Ovest Veronese.