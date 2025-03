San Martino: sistemato il tetto della palestra Pozzan

Conclusi i lavori di sistemazione al tetto della palestra Ugo Pozzan a San Martino Buon Albergo.

Sono terminati i lavori di sistemazione del tetto della palestra intitolata a Ugo Pozzan, in via Marconi a San Martino Buon Albergo. L’intervento è stato necessario per le criticità strutturali del manto di copertura, peggiorate nell’ultimo anno con la comparsa di infiltrazioni d’acqua.

L’impianto sportivo, che ha un ruolo importante per la comunità locale, è utilizzato al mattino per le attività motorie dedicate alla terza età e al pomeriggio ospita le squadre giovanili delle società di basket e baseball.

I lavori.

La sicurezza e la funzionalità della struttura erano una priorità per l’amministrazione comunale, che ha stanziato 50 mila euro per l’intervento di riqualificazione. I lavori al tetto hanno interessato una superficie di 750 metri quadrati e hanno incluso il ripasso e il riordino della copertura in coppi di laterizio, con la sostituzione degli elementi rotti e danneggiati.

La maggiore parte dei coppi è stata recuperata, pulita e riposizionata con l’ausilio di gancetti antiscivolo e schiuma isolante per garantire maggiore stabilità. Sono stati inoltre revisionati e messi in sicurezza tutti i colmi e le lattonerie, inclusi i canali di gronda, i compluvi e le scossaline perimetrali.

L’intervento è stato realizzato da Archimede Servizi. Un ulteriore miglioramento riguarda l’installazione di un nuovo sistema anticaduta certificato in acciaio inox, dotato di punti di accesso sicuri in copertura, a garanzia della sicurezza per eventuali futuri interventi di manutenzione.