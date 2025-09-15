“Colori e Profumi” per rilanciare il commercio a San Martino

Il commercio di San Martino si prepara al futuro con il progetto di valorizzazione “Colori e Profumi”.

Si chiama “Colori e Profumi di San Martino” il nuovo progetto promosso dal Comune insieme al Distretto del Commercio, e pensato per valorizzare il commercio locale, rafforzare l’identità del territorio e attrarre visitatori. L’iniziativa unisce formazione per le imprese, eventi diffusi e attività di promozione condivisa.

Formazione per le imprese.

Il programma sarà ogni ultimo venerdì del mese a partire da settembre, con un ciclo di quattro incontri gratuiti dedicati ai commercianti e agli operatori locali. Gli appuntamenti, in presenza e online, toccheranno temi come visual merchandising, digital marketing, intelligenza artificiale e reti di collaborazione tra imprese, con il supporto di esperti del settore.

I Venerdì di San Martino.

Quindi, da settembre a novembre, ogni ultimo venerdì del mese, i negozi e i ristoranti del paese proporranno serate a tema dedicate ai prodotti tipici locali. Gli allestimenti saranno coordinati e accompagnati da materiali di branding forniti agli esercizi aderenti.

Settembre : protagonista il vino, con atmosfere bordeaux e rosate.

: protagonista il e rosate. Ottobre : spazio alla birra artigianale, tra sapori autunnali e convivialità.

: spazio alla autunnali e convivialità. Novembre: l’olio d’oliva, autentico “oro verde” del territorio.

Il concorso.

Il progetto coinvolgerà direttamente i cittadini con il concorso “Martino in Tavola”, che raccoglierà ricette, storie e ricordi legati ai prodotti tipici. Le migliori saranno pubblicate in un volume presentato durante i Venerdì di San Martino e diventeranno anche parte dei menù dei ristoranti aderenti.

Comunicazione condivisa.

La promozione passerà da una campagna coordinata che prevede materiali personalizzati per i commercianti, packaging dedicati, totem informativi e cartoline con QR code. Ampio spazio sarà dato anche alla comunicazione social, con contenuti generati dalle stesse attività locali.

Le parole dell’assessore

“Con questo progetto vogliamo offrire nuove opportunità ai nostri commercianti e al tempo stesso rafforzare il legame tra comunità, tradizione e prodotti tipici” spiega l’assessore al Commercio Francesca Besana. “La formazione permetterà alle imprese di acquisire competenze innovative e pratiche, mentre gli eventi diffusi creeranno occasioni di incontro e valorizzazione delle eccellenze locali. ‘Colori e Profumi di San Martino’ è un invito a scoprire e vivere il nostro territorio in modo autentico”.

Perché partecipare.

L’iniziativa offre vantaggi concreti: maggiore visibilità per le attività commerciali, valorizzazione dei prodotti locali, fidelizzazione dei residenti e attrazione di visitatori da fuori comune. Un percorso che punta a favorire la collaborazione tra imprese e lo sviluppo turistico ed economico di San Martino Buon Albergo.

Per informazioni e adesioni: manager.distrettocommercio@gmail.com.