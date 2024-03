Il ministro Sangiuliano in visita a villa Il Girasole di San Martino

Il ministro Sangiuliano a villa Il Girasole.

Questa mattina, mercoledì 13, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano giunto a Verona per il G7, si è recato a Marcellise, nel comune di San Martino Buon Albergo per visitare un edificio unico al mondo di ispirazione futurista, villa Il Girasole. La villa, progettata e realizzata nel 1935 da Angelo Invernizzi e da Ettore Fagiuoli, è un’icona senza pari nell’architettura razionalista che ha le sue radici nella cultura futurista.

Lo accompagnavano il sottosegretario Gianmarco Mazzi, il direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIC, Luigi La Rocca, il dirigente generale della Soprintendenza del Veneto, Fabrizio Magani. Ad accoglierlo, i vertici della Fondazione Il Girasole, l’amministrazione comunale di San Martino con il vice sindaco Mauro Gaspari e la Project Manager del progetto di valorizzazione di Villa Il Girasole, Mariagrazia Bertaroli.

Il Ministro si è detto meravigliato da questo bene che può esprimere un grande potenziale nazionale, culturale e di partecipazione collettiva. “Una grande soddisfazione, da neo presidente della Fondazione, avere qui in visita il ministro della Cultura – ha dichiarato Giulio Furlani – l’obiettivo è far conoscere questo bene, importante a livello internazionale, presente sul nostro territorio e capire con il Ministero quali possono essere le prospettive e le opportunità per valorizzarlo al meglio”.