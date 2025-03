A San Martino dal 2 aprile si asfalta la zona industriale

Lavori di asfaltatura della zona industriale di San Martino Buon Albergo a partire dal prossimo 2 aprile.

Prenderanno il via il prossimo 2 aprile i lavori di asfaltatura di alcune arterie della zona industriale di San Martino Buon Albergo, un intervento atteso da tempo e fondamentale per la sicurezza e la viabilità del comparto produttivo del Comune.

I lavori inizieranno in viale dell’Industria, dove verrà istituito un senso unico alternato per consentire l’avanzamento del cantiere senza interrompere la circolazione. Successivamente, i lavori si sposteranno su viale del Lavoro, dove le operazioni verranno effettuate in orario notturno al fine di evitare congestioni del traffico durante il giorno. Infine, l’asfaltatura interesserà via Abba, sempre nella zona industriale. Il progetto prevede anche una pista ciclabile in viale dell’Industria.

L’intervento, dal valore complessivo di 750 mila euro, sarebbe dovuto partire già lo scorso anno, ma è stato posticipato per consentire la conclusione di due importanti cantieri ad opera di ditte esterne: la posa della fibra ottica e l’installazione della condotta per l’acqua potabile a cura di Acque Veronesi, destinata a servire l’area tra il Veronese e il Vicentino colpita dai problemi legati ai PFAS.

Parallelamente, l’Amministrazione Comunale di San Martino ha stanziato altri 600 mila euro per ulteriori interventi di asfaltatura che saranno realizzati entro l’anno, riguardanti la strada tra Campalto e Mambrotta, via Mambrotta e piazza del Popolo. Ulteriori risorse saranno inoltre destinate dal settore manutenzioni per interventi mirati di rappezzi stradali e sistemazioni di marciapiedi.

Il sindaco: “Interventi attesi e necessari”.

Il sindaco di San Martino Buon Albergo Giulio Furlani ha espresso soddisfazione per l’avvio di questi interventi: “Si tratta di un piano di manutenzione straordinaria atteso e necessario per garantire una viabilità più sicura ed efficiente nella nostra zona industriale. L’amministrazione è fortemente impegnata a migliorare la qualità delle infrastrutture locali, consapevole dell’importanza di un tessuto stradale adeguato per le aziende e i cittadini”.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Mauro Gaspari ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel settore delle opere pubbliche: “Questi lavori sono il frutto di una pianificazione attenta e responsabile. Dopo il necessario rinvio per la concomitanza di altri interventi infrastrutturali, possiamo finalmente procedere con l’asfaltatura, garantendo così strade più sicure e moderne. Inoltre, il nuovo stanziamento di 600 mila euro testimonia la nostra volontà di proseguire con ulteriori miglioramenti”.