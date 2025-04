San Martino mette mano all’illuminazione: ecco cosa cambia e dove

Nuovi lavori per l’illuminazione a San Martino Buon Albergo.

Sono partiti in questi giorni i lavori di rifacimento e potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica in piazzale Maestri del Lavoro a San Martino Buon Albergo. L’intervento, eseguito da Archimede Servizi e finanziato dal settore manutenzioni del Comune, ha un valore complessivo di 110mila euro. E proseguirà nei prossimi giorni in via Bentegodi, piazzale Oriana Fallaci e piazza Garibaldi. L’opera prevede l’installazione di 42 nuovi pali e 57 plafoniere a tecnologia Led, alcune delle quali verranno montate su un singolo palo. Oltre ai nuovi corpi illuminanti, saranno realizzati cavidotti e linee elettriche di nuova generazione, con la messa in opera di quadri elettrici aggiornati.

In programma, per la seconda parte dell’anno, un ulteriore piano di interventi che interesserà l’area della sagra degli asparagi a Mambrotta, via Montanelli e Marcellise. “Questo intervento di riqualificazione – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Mauro Gaspari – rappresenta un passo avanti concreto nella direzione dell’efficienza energetica e della sostenibilità. Le nuove lampade a Led garantiranno la stessa qualità di illuminazione con un consumo nettamente inferiore, contribuendo a ridurre i costi e l’impatto ambientale nel tempo. Un investimento che guarda al futuro, con benefici immediati per la nostra comunità.”