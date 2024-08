Guerra in Ucraina, azienda veronese dona ausili sanitari a Kiev.

Guerra in Ucraina, azienda veronese dona ausili sanitari a Kiev: si tratta di Lartotecnica, con sede a San Martino Buon Albergo. Con l’aiuto di Sol.Id Onlus (European Volunteers), ha dato in beneficenza ausili sanitari all’ospedale City Medical di Kiev, città al centro del conflitto russo-ucraino.

Tra gli aiuti inviati: un letto ortopedico, due carrozzine, vari deambulatori per la riabilitazione sia interna che esterna e delle stampelle.

Matteo De Fusto, amministratore delegato di Lartotecnica, spiega: “Sono stato contattato da un mio ex dipendente che fa volontariato con un’associazione e abbiamo deciso attivamente di partecipare come azienda all’invio di ausili medici”.

Sol.Id Onlus.

Nasce dall’iniziativa di un gruppo di giovani volontari europei, impegnati da anni nel campo della cooperazione internazionale. Inoltre opera per l’assistenza e il sostegno dei popoli in lotta per la sopravvivenza, la salvaguardia della propria cultura e la difesa della loro identità.

Mission.

Oltre alle donazioni – che negli hanno portato Lartotecnica a supportare il Cerris di Verona, la Onlus Rete Guinea Bissau e la motorizzazione di una carrozzina high-tech per Francesco, un ragazzo affetto da tetraparesi spastica – l’obiettivo continua ad essere la sensibilizzazione della popolazione sulle difficoltà di movimento per i disabili.