Festa dell’olio e del vino: arrivano “I Venerdì di San Martino”

Sostegno al commercio e sapori locali: al via “I Venerdì di San Martino” tra eccellenze del territorio.

San Martino Buon Albergo festeggia un autunno dal sapore locale e a sostegno del commercio: sono “I Venerdì di San Martino”. Il Comune e il Distretto del Commercio lanciano “Colori e Profumi di San Martino”, un progetto che per diverse settimane animerà le vie del paese.

L’appuntamento clou è con “I Venerdì di San Martino”, un calendario di eventi tematici dedicati alle eccellenze del territorio: il vino, la birra artigianale e l’olio d’oliva.

Il programma.

Per diversi fine settimana, negozi e ristoranti aderenti proporranno allestimenti a tema, degustazioni e piccole iniziative promozionali. Le vie saranno decorate con fiocchi e addobbi colorati che guideranno cittadini e visitatori alla scoperta delle specialità locali.

Le date da segnare.

Vino (10-11 ottobre): due giorni dedicati ai profumi della vendemmia, con atmosfere bordeaux e rosate.

Birra Artigianale (31 ottobre-1 novembre e 7-8 novembre): doppio appuntamento con proposte autunnali e momenti conviviali.

Olio d’Oliva (21-22 novembre e 28-29 novembre): due weekend per celebrare l’“oro verde” e le sue eccellenze.

Formazione e concorso di cucina.

L’iniziativa non si ferma alle degustazioni. A completare il progetto c’è la forte volontà di creare una rete commerciale stabile. Già a settembre, infatti, gli operatori locali hanno partecipato a un ciclo di incontri formativi gratuiti su temi cruciali come visual merchandising, marketing digitale e intelligenza artificiale, per rendere le loro attività più competitive.

Inoltre, il 7 novembre si terrà la premiazione del concorso “San Martino in tavola”, che ha invitato i cittadini a condividere ricette e storie della tradizione. Le proposte vincitrici saranno raccolte in una pubblicazione ufficiale e ispireranno i menù tematici dei ristoranti aderenti, trasformando i ricordi in nuove esperienze culinarie.

Sono oltre 40 le aziende che hanno aderito attivamente all’iniziativa, dotate di un kit tematico di vetrofanie e decorazioni che coloreranno l’autunno di San Martino Buon Albergo.