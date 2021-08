Tamponi, ecco come e dove farli. Nuovo centro a San Giovanni Lupatoto

San Giovanni Lupatoto, nuovo punto tamponi.

L’Ulss 9 Scaligera informa che da lunedì 16 agosto sarà operativo un nuovo tamponi drive-in a San Giovanni Lupatoto, in ZAI, all’altezza di via Forte Garofolo 20. Il punto tamponi, gestito in collaborazione con il personale di Croce Europa, sarà attivo tutti i giorni della settimana, dalle ore 7 alle 19.

Si ricorda che, in applicazione dell’aggiornamento del Piano di sanità pubblica della Regione Veneto, l’effettuazione di test antigenici rapidi è a pagamento. Il prezzo è di 8 euro per i minori tra i 12 e 17 anni, 15 euro per i maggiorenni e 22 euro per gli stranieri.

I test rapidi a pagamento possono essere eseguiti presso le farmacie aderenti, oppure presso i Punti tamponi di Malcesine, Bardolino, Fiera Verona, San Bonifacio, Azienda Ospedaliera di Verona, Clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, Ospedale Sacro Cuore di Negrar e Villa Garda. L’elenco delle farmacie aderenti è disponibile sul sito dell’ULSS 9.

I test sono gratuiti per coloro che hanno l’impegnativa o sono inviati dal Dipartimento di Prevenzione (SISP o screening); ospiti, operatori, visitatori e caregiver di strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali (RSA) e ospedali; strutture ricreative ed educative per minori (operatori compresi); minori di anni 12. I test gratuiti si possono effettuare nei Punti tamponi di Malcesine, Bardolino, Fiera Verona, San Bonifacio, Bussolengo e Legnago. Sedi e orari sono consultabili sulla pagina dedicata del sito aziendale.