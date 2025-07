San Giovanni Lupatoto si tinge di rosa per una notte

Torna la Notte Rosa a San Giovanni Lupatoto: musica, street food e solidarietà “femminile”.

A San Giovanni Lupatoto sabato 5 luglio arriva la terza edizione di una “notte” tutta dedicata al colore rosa, tra vetrine addobbate, musica live e iniziative di beneficenza.

I battenti delle botteghe resteranno aperti fino a tarda ora, tra spettacoli, street food e animazione per bambini. Nel pomeriggio saranno gli artisti di strada a dare il via ai festeggiamenti, mentre dopo il tramonto le note dei gruppi musicali animeranno piazza Zinelli e le strade circostanti, con concerti fino a notte inoltrata.

Una festa “pedonale”.

Una delle novità di quest’anno sarà la chiusura al traffico di un tratto della via principale, così da trasformare il cuore del paese in un’area pedonale tutta da vivere in sicurezza. Sui canali social e sulla stampa locale saranno diffuse mappe dei parcheggi per orientare i visitatori.

Non solo centro storico: anche la zona industriale partecipa con un momento conviviale tra degustazioni e brindisi nel grande spiazzo di via Garofoli, allestito appositamente per accogliere residenti e curiosi.

Solidarietà “rosa”.

La Notte Rosa manterrà anche quest’anno un forte legame con la solidarietà: dopo aver sostenuto l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno a maggio, stavolta parte dell’incasso proveniente dalla vendita delle t-shirt ufficiali sarà destinato a GiAda, realtà che promuove la salute e il benessere femminile, con particolare attenzione alle giovani e alle donne adulte.

Vetrine vestite a festa, drink speciali dalle sfumature rosate, menù a tema nei ristoranti e maxi fiocchi colorati faranno da cornice a un appuntamento atteso che unisce divertimento, socialità e attenzione al prossimo. La serata si concluderà con la festa “Random una festa a caso”, per ballare sotto le stelle fino all’una di notte.