La catena internazionale di discount Action entra in Veneto: a San Giovanni Lupatoto il suo undicesimo store in Italia con 20 nuove assunzioni.

Dopo aver festeggiato il suo primo anniversario in Italia con l’apertura lo scorso maggio del decimo store, Action, il discount non-food più in rapida crescita d’Europa, entra in Veneto aprendo il suo primo punto vendita a San Giovanni Lupatoto in via C. Battisti, 268.

“Siamo entusiasti del nostro debutto in Veneto. Con l’apertura di San Giovanni Lupatoto sempre più clienti italiani potranno vivere in prima persona la shopping experience targata Action. Il loro entusiasmo conferma le nostre aspettative e dimostra il successo della nostra formula unica: una gamma di prodotti ampia e sempre nuova, di qualità e a prezzi contenuti ” ha commentato Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia, che ha aggiunto: “Il gruppo ha recentemente annunciato un fatturato consolidato di 6,8 miliardi di euro (+22,7%) nel 2021 e un EBITDA operativo di 828 milioni di euro, in crescita del 36%. Nel primo trimestre del 2022 le vendite nette hanno raggiunto quota 1,8 miliardi di euro, pari a +42% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La crescita è trainata dall’incremento delle vendite periodo su periodo del 27,7%, grazie all’allentamento delle restrizioni per il contenimento della pandemia in tutti i nostri mercati”.

Il piano di sviluppo sul territorio italiano.

Dal suo debutto in Italia nel 2021 con le prime due aperture a Vanzaghello nell’Alto Milanese e a Torino, Action ha continuato la sua crescita nel Paese e dopo i primi dieci punti vendita tra Lombardia e Piemonte debutta in Veneto, l’undicesimo store in Italia. L’insegna ha recentemente annunciato un importante piano di sviluppo sul territorio italiano con l’apertura di diversi nuovi negozi e una campagna di assunzioni di circa 500 persone. Dopo il presidio nelle tre regioni del nord, Action ha in programma nei prossimi mesi di entrare anche in Liguria, Emilia-Romagna e Trentino. Ad avvalorare il piano di sviluppo in Italia è la recente entrata di Action in Federdistribuzione, la federazione che da oltre sessant’anni riunisce e rappresenta le aziende della distribuzione moderna, alimentare e non alimentare in Italia.

Action, con un’offerta di 6.000 prodotti di oltre 350 brand conosciuti e più di 70 a marchio, conta 14 categorie: articoli per la casa e lo sport, biancheria, cancelleria, decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, giardinaggio e il fai da te, multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici.

Con una superficie di 800 mq, il punto vendita di San Giovanni Lupatoto sarà aperto tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9 alle 20.

Un piano di 500 nuove assunzioni.

Dal suo debutto Action ha assunto un totale di oltre 200 dipendenti in Italia e intende assumerne altri 500 circa entro la fine del 2022. In Europa Action conta 68.000 dipendenti, di cui 5.786 assunti nel 2021. Grazie alla struttura dei negozi, ai piani di crescita e alla cultura dell’azienda, Action non solo crea nuovi posti di lavoro per le comunità locali ma offre anche opportunità di crescita ai dipendenti: solo lo scorso anno 2.178 persone sono state promosse internamente e 33.759 sono state formate. L’azienda, inoltre, è impegnata sul fronte della diversità: la sua forza lavoro è composta da persone di 124 nazionalità diverse e il 72% dei dipendenti è costituito da donne.

“Siamo orgogliosi del nostro team italiano. Le loro professionalità e dedizione ci hanno permesso di aprire il nostro decimo negozio in un solo anno”, spiega Davide Patruno, responsabile delle risorse umane di Action Italia. “Action, come datore di lavoro, è estremamente attenta al benessere dei suoi dipendenti. Offriamo condizioni di lavoro flessibili e un ambiente di lavoro sano. È un modo per l’azienda di assumere i migliori dipendenti e aiutarli a crescere. Non vediamo l’ora di accogliere nuovi colleghi di talento nel nostro team”.