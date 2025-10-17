Movietrio in concerto a San Bonifacio: tributo a Ennio Morricone

Movietrio in concerto a San Bonifacio.

Movietrio in concerto a San Bonifacio per un emozionante omaggio al genio di Ennio Morricone, il più grande compositore di colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema.

Domenica 19 ottobre alle ore 17.00, sul palco del Teatro Centrale di San Bonifacio (Via G. Marconi 5), il Movietrio condurrà il pubblico in un viaggio tra le melodie indimenticabili di capolavori come Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, The Mission e molti altri. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di San Bonifacio