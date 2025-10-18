Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: che tempo farà nel weekend.
Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.
Situazione.
Un’area di alta pressione presente sull’Europa nord occidentale riesce a coinvolgere anche il nord Italia con tempo in prevalenza bello.
Previsioni.
Per sabato tempo ancora discreto con qualche nube di passaggio, le temperature saranno fresche al mattino sugli 8 gradi, le massime attorno alla media sui 20 gradi, venti tra deboli o a tratti moderati nord orientali.
Per domenica sono attese un po’ più di nubi ma non dovrebbero mancare delle schiarite, temperature in leggero aumento le minime, in leggero calo le massime, venti deboli in prevalenza orientali.
Tendenza.
Si prevede l’arrivo di una perturbazione atlantica che dovrebbe coinvolgere maggiormente le regioni occidentali e centrali italiane, ma che in maniera marginale ci interesserà nella giornata di lunedì. In dettaglio quindi, lunedì giornata piuttosto nuvolosa con precipitazioni a partire dal tardo pomeriggio, temperature in calo nei valori massimi anche sotto i 15 gradi, venti moderati da Nord Est (scirocco).
Per martedì la perturbazione insisterà ancora con precipitazioni di stampo autunnale, minime in aumento sui 12 o 13 gradi, massime sui 15 o 16 gradi, venti ancora sciroccali a tratti moderati. Per mercoledì se confermato ci dovrebbe essere un parziale miglioramento con anche delle schiarite, correnti miti sud occidentali dovrebbero portare le massime a toccare ancora i 20 gradi.
Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)