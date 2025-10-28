Investimento record a San Bonifacio: 900 mila euro per 4 vie e arriva anche la pista ciclabile.

San Bonifacio rilancia la riqualificazione urbana: 900mila euro per quattro vie, e arriva pure la pista ciclabile. Approvata la revisione del progetto per via Portone, Chiavichetta, Moscardo e San Giovanni Bosco. L’intervento punta su sicurezza, decoro e mobilità sostenibile, con l’utilizzo di materiali più pregiati.

La Giunta comunale di San Bonifacio, guidata dal sindaco Fulvio Soave, ha dato il via libera alla revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica che riguarda la riqualificazione delle quattro importanti arterie comunali.

L’intervento, che ammonta a un investimento complessivo di 900 mila euro, segna un passo significativo nel percorso di rigenerazione urbana del Comune.

Sicurezza e sostenibilità al centro.

Il focus principale della riprogettazione, curata dall’ingegnere Stefano Malagò, è migliorare la sicurezza stradale e promuovere la mobilità sostenibile. La revisione, infatti, prevede l’utilizzo di materiali più pregiati per il decoro urbano e l’inserimento di una pista ciclabile lungo Via Portone.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Venturi, ha spiegato che la scelta di modificare il piano originale nasce dalla volontà di assicurare una maggiore uniformità e qualità complessiva degli interventi, agevolando al contempo la percorribilità per pedoni e ciclisti.

Lavori al via in primavera.

Venturi ha inoltre ringraziato pubblicamente l’architetto Alessandro Mazzon, ex consigliere comunale, per aver fornito lo spunto che ha portato all’inserimento della pista ciclabile e alla conseguente riprogettazione dei sottoservizi. L’amministrazione sta ora predisponendo la gara per l’appalto dell’opera, con l’obiettivo di avviare i lavori in primavera.