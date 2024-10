San Bonifacio, per Halloween negozi addobbati, dolcetti e risotto alla zucca per tutti.

A San Bonifacio per Halloween negozi addobbati, dolcetti e risotto alla zucca per tutti: commercianti e locali trasformano il centro cittadino in un festoso spazio a tema. Le vetrine e le facciate dei negozi sono state addobbate in modo creativo per accogliere bambini e famiglie: domani, i piccoli potranno raccogliere dolcetti e divertirsi con scherzetti sparsi in tutto il paese.

Alle 20 la “Bottega Culinaria” di Corso Venezia offrirà a tutti i presenti un risotto alla zucca per celebrare la serata in modo gustoso e conviviale. L’iniziativa è stata possibile grazie al supporto di Confcommercio San Bonifacio, al patrocinio dell’amministrazione comunale e al contributo della Camera di Commercio.

Il presidente di Confcommercio San Bonifacio, Paolo Ambrosini, sottolinea come anche quest’anno le imprese locali abbiano partecipato con entusiasmo e con un numero crescente di adesioni rispetto al passato, dimostrando il loro impegno nel creare valore per il territorio. Ambrosini evidenzia che la presenza di queste attività rende i centri storici più vivibili, un aspetto su cui Confcommercio pone particolare attenzione.