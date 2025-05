La prima festa dello sport arriva a San Bonifacio

Festa dello Sport a San Bonifacio: un giorno da Campioni con i Campioni.

San Bonifacio è pronta per una domenica speciale: il 25 maggio ci sarà la prima edizione della Festa dello Sport. Si tratta di una manifestazione pensata per coinvolgere cittadini di ogni età e condividere incontri, prove sul campo e momenti di convivialità.

La giornata prenderà il via alle 10:15 al Teatro Centrale con un evento di grande richiamo: la 542esima puntata di Le Storie di Pallalunga, ciclo di incontri giunto al 21esimo anno di vita. Il tema scelto – “Rispetto, amicizia, coraggio: che cosa mi ha lasciato lo sport” – sarà al centro delle riflessioni guidate dal giornalista Raffaele Tomelleri, insieme alla scrittrice Serena Mizzon.

Protagonisti dell’incontro saranno volti noti dello sport italiano, pronti a condividere il lato più umano delle loro esperienze: dal ciclista Baronchelli alla biker Giovanna Bonazzi, dalla campionessa paralimpica Michela Brunelli all’ex calciatore Lorenzo D’Anna, fino al tiratore olimpico Roberto Di Donna.

Il pomeriggio, dalle 14 alle 18:30, il centro cittadino si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. Società e associazioni sportive locali daranno vita a dimostrazioni, mini tornei e prove libere, invitando bambini, famiglie e appassionati a mettersi in gioco e scoprire nuove passioni.

Non mancherà un’area ristoro in Piazza Costituzione, curata dalla Pro Loco, per ricaricarsi tra una partita e l’altra.