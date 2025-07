A San Bonifacio cinema d’estate: quattro film a ingresso libero per quattro serate. Il programma.

Il Comune di San Bonifacio presenta la rassegna di cinema all’aperto con la direzione artistica dell’associazione Dinamica, energia culturale. Un progetto che coniuga cultura, sostenibilità e bellezza, aderendo alle reti CaV – Cinema all’aperto Verona e Verona Green Movie Land.

La rassegna, organizzata nell’ambito del programma di eventi “San Bonifacio d’Estate” propone quattro serate di cinema all’aperto, con ingresso libero. Tre appuntamenti si terranno nella splendida Villa Gritti, in via Villabella 74, e uno al Parco dei Tigli, via Camporosolo 11, nel cuore della città.

“Abbiamo selezionato una rosa di film visivamente curati – dichiara l’assessore alla Cultura Maria de Rossi – che rappresentano picchi nella carriera dei loro registi o nel genere a cui appartengono. Sono “classici” perché parlano a tutte le generazioni e mantengono una freschezza universale ponendo inoltre al centro donne determinate, intelligenti, ironiche o rivoluzionarie. Villa Gritti, con il suo fascino storico e il parco che la circonda è la cornice ideale per una rassegna che coniuga cultura e bellezza. Un ringraziamento alla famiglia Fedrigo, proprietaria della Villa. Con questa collaborazione l’offerta del cartellone estivo si arricchisce ulteriormente e valorizza un luogo simbolico per San Bonifacio”.

I film in programma.

Il programma propone quattro commedie romantiche che entrano di diritto nella sezione cinematografica più alta dei cult. Film mai banali che affrontano, in chiave sempre diversa, il tema dell’identità individuale contrapposta alle aspettative sociali.

14 luglio, ore 21, Villa Gritti – Vacanze Romane

Regia: William Wyler | Con: Audrey Hepburn, Gregory Peck

Una principessa in incognito e un giornalista americano vivono una giornata indimenticabile tra le meraviglie di Roma. Una commedia romantica del 1953 diventata leggenda, con la Hepburn premiata con l’Oscar per la sua interpretazione. Film iconico per l’uso pionieristico di riprese in esterni e per il mix perfetto tra leggerezza e malinconia.

21 luglio, ore 21, Villa Gritti – Mon Crime – La colpevole sono io

Regia: François Ozon | Con: Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert

Anni ’30, Parigi. Due giovani donne si ritrovano coinvolte in un caso giudiziario che cambia le loro vite. Ozon firma una commedia brillante, femminista e teatrale, con una Huppert irresistibile. Il film gioca con i generi e la messa in scena, con dialoghi taglienti e atmosfere rétro.

28 luglio, ore 21, Villa Gritti – Orgoglio e Pregiudizio

Regia: Joe Wright | Con: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Donald Sutherland

Una raffinata trasposizione cinematografica del classico di Jane Austen. L’amore contrastato tra Elizabeth Bennet e Mr. Darcy prende vita in una scenografia mozzafiato, con musiche e fotografia da Oscar. Knightley incarna perfettamente l’intelligenza e l’ironia del personaggio, in una pellicola che ha ridato freschezza ai period drama.

4 agosto, ore 21, Parco dei Tigli – La bella addormentata nel bosco

Regia: Clyde Geronimi | Produzione: Walt Disney (1959)

Un grande classico dell’animazione Disney, amato da intere generazioni. La storia di Aurora, Malefica e del bacio del vero amore, impreziosita da uno stile visivo ispirato alle miniature medievali e dalla colonna sonora tratta da Čajkovskij. Un capolavoro senza tempo che incanta ancora oggi per la sua eleganza e bellezza artistica.

Ogni proiezione sarà su grande schermo e in alta qualità, offrendo un’esperienza immersiva sotto le stelle, tra grandi classici, commedie brillanti e animazione cult.

In caso di maltempo, le proiezioni si terranno al coperto: gli appuntamenti di Villa Gritti in una sala interna allo stesso indirizzo mentre la serata al Parco dei Tigli sarà recuperata presso la Sala Civica della Biblioteca.Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info e aggiornamenti: SMS/WhatsApp 349 66 25 771. Telefono 045 6132611.