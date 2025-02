Ubriaco, si mette a molestare i clienti del centro commerciale: arrestato

Molesta i clienti del centro commerciale di San Bonifacio e poi se la prende con i carabinieri intervenuti: arrestato.

Molesta i clienti del centro commerciale di San Bonifacio e poi se la prende con i carabinieri intervenuti: arrestato. Nel primo pomeriggio di sabato scorso, 15 febbraio, i carabinieri di Monteforte d’Alpone hanno arrestato a San Bonifacio un 35enne, nord africano, senza fissa dimora, in stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche, intento a molestare gli avventori del centro commerciale in via Sorte.

I militari, intervenuti dopo una segnalazione alla Centrale Operativa da parte del personale addetto alla vigilanza, hanno rintracciato il soggetto in escandescenza, che al fine di allontanarsi ed eludere il controllo, opponeva resistenza ai carabinieri, tentando di strattonarli, venendo così contenuto e arrestato.

Nella mattinata odierna, come da direttive della Procura, l’arrestato è comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto. Il procedimento sarà definito il prossimo mese di marzo.

Due giovani denunciati per furto.

Nell’ambito dello stesso servizio straordinario di controllo del territorio sono stati denunciati anche due giovani, sorpresi all’interno del centro commerciale di San Bonifacio, che dopo aver asportato alcuni prodotti espositi in vendita, di modico valore, hanno tentato di guadagnare l’uscita senza pagare. La merce è stata quindi restituita all’avente diritto, mentre per gli autori del furto è scattata la denuncia per il reato di “furto aggravato in concorso”.