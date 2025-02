Sorpreso in stazione con un etto di hashish e un coltello, arrestato 34enne

Un 34enne è stato arrestato dopo essere stato sorpreso in stazione a San Bonifacio con un etto di hashish e un coltello.

Sorpreso con la droga in stazione a San Bonifacio, 34enne nei guai. I carabinieri di San Bonifacio, coadiuvati da un equipaggio della Compagnia di Legnago, hanno arrestato un giovane nord africano in possesso di quasi 1 etto di hashish destinato alla vendita al dettaglio. Il 34enne, senza fissa dimora, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso anche di un coltello, verosimilmente utilizzato per il taglio dello stupefacente, che veniva sequestrato dai militari.

Nella mattinata odierna, come da direttive della Procura scaligera, l’arrestato, che dovrà rispondere anche del reato di “porto di armi o oggetti atti ad offendere” è comparso dinanzi al Tribunale di Verona per la convalida dell’arresto; al termine del rito direttissimo, il 34enne ha patteggiato la pena di 7 mesi di reclusione e 700 euro di multa.