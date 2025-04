In vista dell’arrivo del Giro d’Italia, via alle asfaltature sulle strade dell’est veronese interessate dal passaggio dei corridori.

Asfalto nuovo in vista del Giro d’Italia per le strade dell’est veronese: cominceranno infatti nei prossimi giorni gli interventi di riasfaltatura su sette provinciali. Cantieri che permetteranno di riqualificare diversi tratti stradali per il passaggio del Giro d’Italia, in programma in territorio scaligero il 23 maggio.

La Provincia di Verona, per garantire il transito in sicurezza degli atleti, ha riprogrammato, anticipandoli, i lavori già previsti in alcune delle aree interessate dalla tappa nei comuni di Soave, Cologna Veneta, Veronella e San Bonifacio.

In tutto verranno rifatte le pavimentazioni di poco meno di otto chilometri, per un importo complessivo di circa 800 mila euro, sugli oltre sette milioni di euro che il palazzo Scaligero ha già destinato alle manutenzioni straordinarie degli asfalti per il 2025.

“È sempre un’emozione, per i Comuni e per i cittadini, accogliere una parte di una tappa del Giro d’Italia ed è nostro dovere intervenire per garantire agli atleti standard del fondo stradale adeguati a un evento sportivo internazionale che, per un giorno, avrà come contesto un’area del nostro territorio – afferma il presidente Flavio Pasini –. Abbiamo così deciso di anticipare alcuni lavori già ritenuti necessari, mantenendo comunque in programma la totalità degli altri cantieri previsti per quest’anno in molti altri comuni veronesi”.