Viole bianche per l’inverno su ponte Garibaldi e ponte Catena

Posate 250 viole bianche su ponte Catena, l’idea del Comune di Verona è di metterle anche su ponte Garibaldi per l’inverno.

Viole bianche su ponte Garibaldi e ponte Catena: sono state infatti posate (per ora su ponte Catena) in vaso 250 viole bianche da Amia per abbellire i due ponti fino a giugno del prossimo anno. Le viole sostituiscono le dipladenie che si caratterizzano per un’abbondante fioritura estiva, ma sono meno produttive nel periodo invernale.

Le dipladenie sono a disposizione dei cittadini nel vivaio di Amia in Via della Diga 1, in Corte Molon, che potranno ritirarle gratuitamente martedì prossimo dalle 8 alle 12. “Non saranno così rigogliose e ricche di fiori come d’estate, ma rappresentano ancora dei bei motivi d’arredo, se adeguatamente conservate in ambienti protetti, ma non troppo caldi. Come, ad esempio, le scale interne. Presto – commenta l’assessore al Verde urbano, Federico Benini – provvederemo a posare fioriere con le viole anche su ponte Garibaldi, una volta ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza”.