Enoturismo 2026, Verona capitale del vino: chi sono i magnifici 7

Il meglio del vino scaligero: chi sono i 7 vincitori del “Best Of” eletti a Verona.

Enoturismo d’eccellenza, Verona nomina i 7 vincitori dei “Best Of Wine Tourism 2026”: Premiati anche Bertani, Tenuta Le Cave e L’Oste Scuro, tra i protagonisti scaligeri del vino. I vincitori voleranno a Bordeaux per rappresentare l’Italia nel network delle Great Wine Capitals. Arena (Cciaa): «Verona, capitale ideale per la crescita del settore»

La Camera di Commercio di Verona ha acceso i riflettori sui campioni dell’ospitalità enologica scaligera. Si è tenuta ieri sera la cerimonia di premiazione dei “Best Of Wine Tourism 2026”, che ha visto trionfare sette eccellenze locali, pronte ora a confrontarsi con i migliori player mondiali del settore.

I sette vincitori, selezionati su un panel di 110 candidati, rappresenteranno Verona e l’Italia all’interno delle Great Wine Capitals, l’esclusivo network che riunisce 11 città internazionali a forte vocazione vitivinicola.

Le sette eccellenze premiate.

I riconoscimenti coprono sette categorie, in aree che spaziano dalla Valpolicella al Lago di Garda.

Esperienze innovative nell’enoturismo: Vince Bertani per la sua esplorazione immersiva dedicata alla storica collezione di Amarone Classico.

Vince per la sua esplorazione immersiva dedicata alla storica collezione di Amarone Classico. Esperienze enogastronomiche: Riconoscimento per il ristorante scaligero L’Oste Scuro .

Riconoscimento per il ristorante scaligero . Ricettività: Premiata la residenza diffusa Rambaldi Apartments di Guerrieri Rizzardi, sul Lago di Garda.

Premiata la residenza diffusa di Guerrieri Rizzardi, sul Lago di Garda. Architettura e paesaggio: Vince Tenuta Le Cave (Tregnago), per l’armonia tra l’architettura, la pietra della Lessinia e l’ambiente.

Vince (Tregnago), per l’armonia tra l’architettura, la pietra della Lessinia e l’ambiente. Pratiche sostenibili nell’enoturismo: Riconoscimento a Terre di Pietra (San Martino Buon Albergo), per aver esteso la sostenibilità dall’agricoltura all’accoglienza.

Riconoscimento a (San Martino Buon Albergo), per aver esteso la sostenibilità dall’agricoltura all’accoglienza. Arte e cultura: Premiata la dimora storica in Valpolicella Villa Crine per restauro e valorizzazione enoturistica.

Premiata la dimora storica in Valpolicella per restauro e valorizzazione enoturistica. Servizi per l’enoturismo: Il premio va a VeronaSped, hub facilitatore per gli acquisti di vino da parte degli ospiti.

Prossima tappa: Bordeaux.

I sette testimonial dell’enoturismo veronese voleranno a Bordeaux dal 2 al 6 novembre per la plenaria delle Great Wine Capitals. Qui, una selezione successiva nominerà l’unico player italiano che si aggiudicherà il premio internazionale.