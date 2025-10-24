Verona, spaccio di eroina in uno stabile abbandonato di Borgo Venezia: arrestato 41enne e condannato a 10 mesi di reclusione.

I carabinieri di Verona nella mattinata di ieri, giovedì 23, hanno arrestato un 41enne, cittadino straniero irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, ai fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto in uno stabile abbandonato nel quartiere di Borgo Venezia, zona costantemente perlustrata dai militari dell’Arma proprio al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità. Ed è stato in tale contesto che i carabinieri della Radiomobile di Verona notavano dei movimenti sospetti proprio in un complesso abbandonato.

I militari decidevano di avviare un controllo più approfondito e, addentrandosi nella struttura, individuavano un soggetto, poi identificato nel 41enne extracomunitario, che alla loro vista si mostrava agitato; eseguita la perquisizione personale i militari sequestravano cinque bustine contenenti in tutto quattro grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, occultata nel proprio nel giaciglio.

Pertanto, effettuati gli approfondimenti del caso, l’uomo veniva arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di via Salvo D’Acquisto in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata odierna il 41enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, lo ha condannato a 10 mesi di reclusione, senza sospensione della pena.