Verona, venduto Palazzo Voghera Bertoldi per 2,3 milioni di euro

Palazzo Voghera Bertoldi a Verona, venduto a 2,3 milioni di euro dopo terza asta.

Dopo due aste andate deserte, la terza è stata quella decisiva: Palazzo Voghera Bertoldi, edificio storico nel centro di Verona, è stato venduto per 2,3 milioni di euro, come riporta il Corriere di Verona. L’operazione si è conclusa nei giorni scorsi con l’aggiudicazione dell’immobile da parte della società veronese Giemini Immobiliare, che ha presentato l’unica offerta valida alla gara del 23 settembre scorso.

Il palazzo, che si trova all’angolo tra via Ponte Pietra e vicolo Sugano, era stato messo in vendita già nel 2021 con un prezzo base iniziale di 3,4 milioni di euro. Dopo il mancato interesse nelle prime due aste, il valore è stato ridotto fino alla cifra attuale.

Possibile destinazione.

Tra le ipotesi future per l’immobile, vi è quella della trasformazione in struttura ricettiva, destinata ad affitti turistici di breve periodo. La zona in cui si trova – tra Ponte Pietra e il Teatro Romano – è una delle più visitate della città, e si presta a valorizzazioni compatibili con il contesto storico.

A chi andrà il ricavato.

Il ricavato della vendita andrà alla Diocesi di Verona, proprietaria dell’immobile, che ne aveva promosso l’alienazione attraverso appositi bandi pubblici. La Curia, in accordo con le autorità competenti, aveva autorizzato la dismissione del bene in quanto non più utilizzato per funzioni pastorali.