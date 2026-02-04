Vannacci rompe con la Lega, Valdegamberi pronto a seguirlo?

Dopo la decisione di Vannacci di abbandonare la Lega, le riflessioni del vannacciano Valdegamberi.

Lo strappo di Roberto Vannacci con la Lega, nonostante le smentite di circostanza dei vertici del partito, era ormai nell’aria, e di certo non può aver sorpreso il più vannacciano dei consiglieri regionali, ovvero Stefano Valdegamberi. Il quale, raggiunto dai colleghi dell’Ansa, assicura che questo strappo per lui rappresenta “una buona notizia”.

Valdegamberi, lo ricordiamo, è da poco stato rieletto consigliere regionale veneto nelle liste della Lega, con oltre 8mila preferenze. E non ha mai nascosto un rapporto per così dire privilegiato con l’ex generale, del quale mostra di approvare, anche in questo caso, la scelta di mollare la Lega: “Di sicuro la decisione di Vannacci intercetta un vuoto politico evidente nel centrodestra. Va a occupare uno spazio che questa Lega e questo centrodestra hanno lasciato libero”, dice. Non sarà che adesso è pronto a seguirlo, magari facendo da collante veronese e veneto della nuova formazione politica riconducibile al Futuro Nazionale di Vannacci?

Su questo il consigliere regionale veronese frena. O meglio, rallenta appena un po’. “Sto valutando, anche insieme ad altri amministratori locali – riferisce ad Ansa -. Magari verso fine mese tireremo le somme, dopo aver osservato l’evolversi della situazione”. Insomma, rallenta un po’, ma di certo non spegne il motore.